Немецкий профессор: Если бы все наши обещания превратились в снаряды – ВСУ были бы под Москвой
Европа не может себе позволить вступить в торговую войну с Китаем, поставляющим России комплектующие… А значит, остаётся только наблюдать, как русские продвигаются вперёд, несмотря на поддержку Украины Западом.
Об этом в эфире телеканала «Phoenix» заявил немецкий профессор геополитики Клеменс Фишер, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
«Пока Россия чувствует, что может продолжать наступать на поле боя, а они делают это в настоящее время, и продвинулись не так уж мало, Россия не увидит причин отказываться от этого.
Есть очень умная фраза Мэги Тэтчер по этому поводу: виновен не тот, на кого нападают, а тот, кто позволяет нападающему так долго верить в успех, что он просто будет продолжать сражаться. И это происходит сейчас.
И мы также видим, что поддержка Украины относительно сильна на словах. Если бы Зеленский мог превратить все обещания и публикации в интернете в артиллерийские боеприпасы, то Украина сегодня уже была бы далеко в глубине территории России», – рассуждал профессор.
По его мнению, пока Европа не присоединится к вторичным санкциям против Пекина, сдвигов не будет. А европейцы не готовы к торговой войне с Китаем.
«То есть в настоящее время мы можем сделать только то, что обещали американцам – оплата оружия, поставляемого Украине на поле боя. На большее сейчас не хватит», – добавил Фишер.