Неофициально переболевшие «короной» жители Севастополя стали невыездными

28.10.2021 23:52 (Мск), Севастополь, Максим Карпенко

С 30 октября Севастополь вновь окружают блокпостами. Власти приняли решение ограничить въезд и выезд из города, чтобы сбить новый виток распространения заболеваемости коронавирусом, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Блок-посты будут установлены на всех дорогах, ведущих в город, а также на железнодорожном вокзале. Передвигаться внутри жители могут беспрепятственно.

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Согласно указу губернатора, попасть в город и выехать из него можно только предъявив QR-код, сертификат о вакцинации, справку о перенесенном недавно коронавирус или отрицательный ПЦР-тест. В то же время глава Крыма Сергей Аксенов заявил журналистом, что республика пока не планирует ограничивать передвижение по своей территории и вводить аналогичные меры.

Севастопольский общественник Иван Комелов в комментарии «ПолитНавигатору» подчеркнул, что решение властей города ограничивает большое количество жителей, которые переболели «неофициально»:

«Губернатор сказал, что севастопольцы, не имеющие QR-кода, не смогут выехать из города – с моей точки зрения, это проблема. В первую очередь в том, что многие люди, переболев бессимптомно либо просто не обращаясь за медицинской помощью, не получили QR-коды, не получили подтверждение того, что они болели. Эти люди сейчас стали заложниками ситуации. С одной стороны, согласно рекомендации они не могут делать прививку в течение полугода с момента болезни. С другой стороны, не имея QR-кода, они не могут покинуть город, а ограничения по доступу по QR-кодам коснулись практически всех сфер жизни».