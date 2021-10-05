Несмотря на санкции США, «СП-2» начал заполняться газом

05.10.2021 10:17 (Мск), Москва, Олег Кравцов

Первая нитка трубопровода «Северный поток-2» прошла сертификацию и начала заполняться газом.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», сообщила компания – оператор Nord Stream 2 AG.

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«Газопровод был построен и прошел независимую сертификацию в соответствии с применимыми техническими и отраслевыми стандартами, чтобы обеспечить его надежную и безопасную эксплуатацию», — говорится в сообщении.

В свою очередь «Коммерсант» обращает внимание, что техническую сертификацию этой нитки удалось провести, несмотря на формально сохраняющиеся санкции США. Таким образом Датское энергетическое агентство подтвердило, что оператор проекта выполнил все условия для ввода первой нитки в эксплуатацию. По второй нитке, по словам регулятора, остается ряд вопросов.

Кроме того, помимо технической сертификации, «Газпрому» также нужно сертифицировать Nord Stream 2 AG в качестве независимого оператора — без этого газопровод нельзя будет загружать более чем на 50% согласно нормам Третьего энергопакета.

В то же время эксперт по энергетике Мария Белова из Vygon Consulting считает, что при возникновении дефицита газа в Европе в случае аномальных холодов немецкий регулятор одобрит временное разрешение на работу «Северного потока-2» до формального завершения процесса сертификации.

Она рассказала, что в прошлом уже были случаи, когда регуляторы закрывали глаза на невыполнение требования о 50-процентном резервировании мощностей Opal — сухопутного отвода от «Северного потока». По оценкам Беловой, если поставки по первой нитке начнутся в ноябре, то при максимальной ее загрузке «Газпром» до конца года сможет прокачать в Европу 5,6 млрд кубометров.

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