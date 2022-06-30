Незаконные застройщики времён Украины выкручивают руки властям Севастополя

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Новости Украины

В Севастополе не могут разобраться с самостроями в центральной части города, узаконенными по украинскому законодательству.

По всем спорным объектам правительство ждет решения суда, до вердикта которого самовольные гостиницы, бассейны и прочие объекты будут продолжать работу, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости.

На заседании Законодательного собрания Севастополя депутат Екатерина Бубнова напомнила о незаконной постройке на мысе Хрустальный, где к существующему зданию пристроили пятый этаж для гостиницы и ресторана.

«Есть такое здание на Хрустальном, который официально называется спортивно-оздоровительный и культурно-зрелищный комплекс, – подчеркнула депутат. – Если перевести на русский язык, то это ресторан с кабаре и номерами, сауна и СПА. Комплекс возведен в зоне объекта охраны культурного наследия – Памятник солдату и матросу. С 2019 года мы спрашиваем, когда все-таки будет снесен незаконно построенный на кровле 5 этаж? Существуют акты обследований разномастных комиссий, которые говорят о том, что без согласования было построено, с нарушением градостроительных норм и правил, с нарушением федерального закона. Если я правильно понимаю, у правительства есть возможность своим решением решить эту проблему, но был выбран путь – идти в арбитраж и судиться. Почему интересы третьих лиц оказываются выше, чем интересы законов города, вопрос риторический. Но почему правительство не пользуется своим правом привести здание в нормальный вид?».

Как пояснил губернатор Севастополя Михаил Развожаев, сейчас правительство находится в судебных разбирательствах, и до решения суда никаких действий предпринимать не будет.

«Инициатор доказывает, что это было не новое строительство, а реконструкция объектов на крыше, которую по украинскому законодательству ему позволено было завершить, – уточнил Развожаев. – К сожалению, я не могу принять меры к сносу до судебного решения, поскольку в случае положительного решения в пользу истца компенсация ляжет на город. Так же и по многим другим объектам. Конкретно по этому зданию еще в первой стадии не рассмотрено, и до решения суда комплекс будет функционировать».