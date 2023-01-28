Ни один из приходов УПЦ МП в Закарпатье с 24 февраля официально не перешёл к раскольникам

В Закарпатье есть около семисот приходов Украинской Православной церкви Московского патриархата (УПЦ), и после начала СВО ни один из них не перешёл в раскольническую Православную церковь Украины (ПЦУ). Об этом сообщил секретарь Закарпатской епархии ПЦУ, капеллан Чопского пограничного отряда протоиерей Сергей Емец.

По его словам, сеть приходов УПЦ МП в Закарпатской области одна из самых больших на Украине, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Весной прошлого года владыка Варсонофий (глава Закарпатской епархии ПЦУ – прим) заявлял, что с начала полномасштабной войны ни один приход УПЦ МП в Закарпатье не перешел к ПЦУ. К сожалению, с весны ничего практически не изменилось. Люди как бы желают переходить, многие обращаются к нам, звонят и священникам, и владыке, но самих переходов практически нет. Священники и сама церковь их преграждают, чтобы приходы не переходили» – заявил Сергей Емец в эфире телеканала «Эспрессо.Запад».

«Молодые часто отвечают, что в эту церковь ходила бабушка, ходят родители, и я буду, и мне всё равно, что это за церковь. К тому же, очень мощно работает пропаганда с их стороны. Поэтому все это так сложно происходит, хотя желающие перейти от УПЦ МП есть во всех приходах. Религиозные вопросы часто очень болезненны и никто в них не слишком хочет вмешиваться, особенно со стороны властей. Хотя если речь идет о русской церкви, то это вопрос не только религии, но и безопасности» – сказал протоиерей ПЦУ.

При этом он вынужден был признать, что проблема со священниками – это один из моментов, сдерживающих приходы УПЦ МП переходить к ПЦУ.

«Если бы приходы начали массово переходить без священников, то в Закарпатье тоже не хватало бы священников, как на Волыни. На самом деле идеальный вариант, если община переходит вместе с пастырем. И мы просим, чтобы общины убеждали своих священников» – отметил Сергей Емец.

Он также пообещал, что при переходе к ПЦУ приходы УПЦ МП будут иметь возможность выбора богослужебного языка.

«Часто думают: если приход перейдёт в ПЦУ, мы будем принуждать всех служить на украинском языке. На самом деле у нас в уставе чётко прописано, что есть два богослужебных языка: церковнославянский и украинский. Община сама решает, какой язык им подходит больше» – пообещал протоиерей ПЦУ.

На фоне полного запрета употребления русского языка в Киево-Могилянской академии верить подобным обещаниям бессмысленно.

Как сообщал «ПолитНавигатор», в Одессе у епархии УПЦ МП хотят отобрать Спасо-Преображенский кафедральный собор.