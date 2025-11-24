Никаких обещаний! В Киеве требуют статус союзника США вне НАТО

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Никакие гарантии от США не дадут безопасность Украине, если не будут официального статуса основного союзника вне НАТО, который есть, например, у Японии и Израиля.

Об этом в эфире радио «НВ» заявил украинский военный эксперт-грантоед Павел Лакийчук, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

