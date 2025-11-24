Никаких обещаний! В Киеве требуют статус союзника США вне НАТО

Анатолий Лапин.  
24.11.2025 13:24
  (Мск) , Киев
Просмотров: 524
 
Дзен, НАТО, Политика, США, Украина


Никакие гарантии от США не дадут безопасность Украине, если не будут официального статуса основного союзника вне НАТО, который есть, например, у Японии и Израиля.

Об этом в эфире радио «НВ» заявил украинский военный эксперт-грантоед Павел Лакийчук, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Когда говорят: «Мы вам предоставляем гарантии безопасности», это уже вызывает обеспокоенность как минимум. Тут интересно, гарантии безопасности то ли на 10 лет, то ли, пока мы будем платить. Там гарантии безопасности, за которые США будут получать компенсацию. Никаких гарантий они не дают, а компенсацию уже должны получать

Если соглашение о гарантиях безопасности не будет ратифицировано, как например, соглашение о союзничестве вне НАТО… У США есть ратифицированных ряд соглашений с рядом государств, например, с Японией, Южной Кореей, с Израилем о союзничестве вне НАТО, которые формально обязуют Штаты военной и военно-технической помощью союзникам при любых условиях.

Украина пыталась получить от США статус союзника вне НАТО и всегда получала отказ. Союзничество вне НАТО допустимо, но, честно говоря, гарантии от США становятся все более неопределенными», – заявил Лакийчук.

