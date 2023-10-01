«Никакого мира, это наша смерть» – Данилов

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Киевское руководство не пойдёт ни на какое прекращение огня, потому что это будет означать его смерть.

Об этом в эфире телеканала НТА заявил секретарь Совбеза Украины Алексей Данилов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Задача России – наша внутренняя дестабилизация. Это будет очень сложным для нас вопросом. Мы себя прекрасно знаем – как только появится возможность, мы сразу же начнём выяснять отношения, кто где был, кто чем занимался. А если мы начнём выяснение отношений, то враг будет этим пользоваться, и это для него задача номер один», – рассуждал Данилов.

Он подчеркнул, что любые предложения мира или хотя бы прекращения огня будут на руку России.

«Сейчас они начнут делать разделение по теме: «Та давайте уже договоримся как есть, только бы не война». Имейте в виду, что тогда вопрос нашего уничтожения будет просто отложен во времени. Они возьмут год-два-три на приведение себя в порядок, желание уничтожить нашу страну не исчезнет до того времени, пока мы не поставим вопрос в этом смысле. У них не должно быть возможности и желания вести себя так, как им позволяет себя вести весь цивилизованный мир», – трепался Данилов.