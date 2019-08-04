Новый обвал курса гривны: На Украине провернули аферу

04.08.2019, Киев, Владимир Гладков

Неожиданный рост курса гривны по отношению к доллару, произошедший на днях, и последующий обвал курса украинской валюты, – следствие новой финансовой аферы, провернутой за счет простых граждан.

Об этом в эфире телеканала «NewsOne» заявил экс-министр экономики Владимир Лановой, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Устойчивость экономики заключается в том, чтобы гривна у нас была стабильной, чтобы Нацбанк не подсовывал нам такие «подарки».

Ты идёшь и видишь: 24,8 (грн. за доллар – прим. ред.). Ёлки-палки, почему? Вчера было 27,8, а сегодня – 24,8. Кто это сказал, где это было написано? Они обещали, что будет расти до 29, а сами нагнули до 24.

Что делать бизнесменам, которые заключают контракты, которые закупают, например, капусту или мобильные телефоны, и пишут такую-то цену по такому-то курсу? Или они выиграют, или у них никто ничего не купит», – отметил эксперт.

По мнению Ланового, ситуацию использовали иностранные спекулянты для того, чтобы по дешёвке закупить на Украине доллар и вывести его за границу.

«Колебания курса, которые мы наблюдали вчера-позавчера – это недопустимо. В нормальной экономике такого не может быть, пускай рассказывают что угодно.

Что произошло? Пришли иностранные инвесторы в облигации с большими суммами валюты. Они на эту валюту купили много облигаций, и в это время почему-то доллар упал в стоимости. Часть облигаций погашается, а часть реструктурезуется в новые облигации, у нас всё время долг.

То есть, заходят деньги, а те, кто уже имел облигации, и пришло время их погашения – они в этот момент покупают доллары по низкому курсу для того, чтобы вывезти их за границу. Это вопрос для расследования», – добавил эксперт.