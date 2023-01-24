Новый парламент Казахстана может оказаться еще более русофобским

На прошлой неделе в Казахстане президентом было объявлено о роспуске нижней палаты парламента и назначении внеочередных выборах в Мажилис и маслихаты, которые должны осуществить окончательную чистку представительных органов власти от ставленников Назарбаева. Но в итоге парламент окажется таким же ручным и еще более антироссийским.

День голосования назначен на 19 марта, хотя выборы должны были пройти только в 2025-м. Такой сдвиг в сроках был прогнозируемым и анонсирован Касым-Жомартом Токаевым еще в прошлом году, когда вместе с изменениями в Конституцию была введена квота в 30% для депутатов от одномандатных округов.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.

Поэтому вместе с внеочередными президентскими выборами, которые состоялись 20 ноября минувшего года, когда действующий президент получил больше 81% голосов, было заявлено, что весной 2023 года пройдёт и внеочередное избрание депутатов в Мажилис и местные представительные органы власти – маслихаты.

В целом такой ход очевиден и логичен, так как после неудавшегося январского переворота прошлого года в результате внутриэлитной договорённости победившей группы во главе с Токаевым с проигравшей фракцией Назарбаева был достигнут временный консенсус и статус кво, когда некогда правящая семья соглашалась на полную передачу всей полноты власти новому президенту и его команде в обмен на обещание не инициировать уголовное преследование.

Момент роспуска Мажилиса 19 января.

В результате этого происходит окончательная зачистка от ставленников Назарбаева парламента и местных представительных органов власти. Теперь они будут заполнены лояльными депутатами, тщательно подобранными нынешней администрацией президента, кроме того, будут разбавлены несколькими новыми уже протокаевскими партиями, которые были зарегистрированы буквально за считанные дни до роспуска Мажилиса.

Речь идёт о новообразованной партии национал-либеральных прозападных предпринимателей «Respublica» и такой же национал-либеральной Казахстанской партии зеленых «Байтак». Про эти партии известно очень мало, бросается в глаза то, что их так быстро зарегистрировали.

Учредительный съезд партии либеральных предпринимателей Respublica.

На подходе к заветному получению документов находятся еще две такие же, но национал-консервативные по названию, которые вообще никому не известны – «Ел тағдыры» («Судьба народа») и «Ұрпақтар жалғастығы» («Продолжение поколений»). Правда, последние уже не будут допущены до выборов.

Правящая партия «Аманат» (бывший Нур-Отан).

Примечательно, что все ныне существующие восемь партий в стране вместе с бывшим Нур-Отаном, переименованным в «Аманат», занимают один и тот же политический национал-либеральный или националистический спектр. То есть все они априори отстаивают патриотические позиции, а некоторые как праволиберальный парламентский «Ак Жол» («Светлый путь») выступают жёстко за выход Казахстана из ЕАЭС, ТС и ОДКБ.

Есть среди членов всех этих партий и откровенные неонацисты, и известные идеологи казахского национализма, как например Айдос Сарым. И поэтому они будут раскручивать ту же самую языковую и национал-популистскую карту, скатываясь неминуемо в русофобию и в необходимость «преодоления колониального прошлого» в сознании и политической истории республики.

При этом единственную социально ориентированную партию «Народный Конгресс Казахстана» известного советского поэта Олжаса Сулейменова, которая была создана еще в мае прошлого года и заявлявшая о необходимости углубления интеграции в рамках ЕАЭС, так и не зарегистрировали под надуманными предлогами.

Поэтому сторонников сближения с Россией из числа партийных образований попросту не будет в новом составе парламента и маслихатах.

И все эти изменения преподносятся пропагандой как окончание эпохи Назарбаева и переход к «Новому Казахстану». Но в действительности мы наблюдаем воспроизведение прежней назарбаевской политической технологии организации и проведения постоянных внеочередных выборов, когда противникам и оппозиционерам не оставлялось никакого шанса подготовиться и выставить консолидированных кандидатов, как и выстроить единую платформу.

Теперь же это частично направлено как против бывших назарбаевских ставленников, которым не нашлось места в новой конструкции и партийных списках, так и против тех некоторых олигархических проектов, которые не могут пройти пока процесс регистрации.

Очевидно, что не пройдут через сито избирательных комиссией и неугодные кандидаты по одномандатным округам, так как требуется вносить значительный денежный залог, а малейшие неточности в отчётности и декларациях приводят к немедленному снятию соискателей депутатского места с гонки.

Внеочередные президентские и парламентские выборы проводятся задолго до окончания прежнего срока с целью осуществить их по-быстрому сейчас в ситуации относительной социально-экономической стабильности, когда у действующего президента есть еще какой-то кредит доверия у населения, так как 2024 – 2025 годы экспертами объявляются периодом еще большей турбулентности и острого социального недовольства падением уровня жизни и отсутствия перспектив.

Поэтому главной задачей правящей команды является усидеть во чтобы то ни стало ближайшие семь лет, пойдя на имитацию каких-то поверхностных изменений, при этом не допустив разбалансировки системы. В результате видно желание законсервировать все возможные процессы в обществе, пойдя на сознательную реакцию в виде усиления националистической составляющей в идеологии и риторике чиновников и политиков.

То есть в итоге этих спешных выборов мы увидим не три, а пять ручных партий и 29 одномандатников из 98 депутатов в составе нижней палаты парламента, среди которых окажутся в основном национал-популисты. На местном уровне также «контрольный пакет» акций останется за администрацией президента.

То есть следует ожидать, что новый Мажилис будет еще более ярко выраженным националистическим, русофобским и антироссийским. Конечно основное большинство парламент будет составлять бездумное болото, но наверняка трамплин будет предоставлен для таких деятелей, которые будут популяризировать повестку сближения с Западом, Турцией и арабским миром в противовес ЕАЭС и за разрыв с Россией.

При этом уже наблюдаются сбои и наблюдаются серьезные инциденты, показывающие об отсутствии единства в элите и среди чиновничества, многие из которых не разделяют националистических и антироссийских установок, спускаемых сверху.

Так, на прошлой неделе депутат Азамат Абильдаев от праволиберальной партии «Ак Жол» неожиданно заявил американскому изданию «Азаттык» («Свобода») о поддержке СВО и политики Путина и поведал о том, что Зеленский будет неминуемо арестован собственным народом еще до лета этого года.

Фракция партии исключила его уже задним числом после роспуска нижней палаты. Но в этой истории радует сам факт такого демарша, так как ранее за подобное можно было лишиться свободы и стопроцентно потерять работу. Теперь, когда часть чиновников и депутатов не находит себя в токаевских образованиях начинают заявлять о пророссийских взглядах.

Известный российский политолог Никита Мендкович, критикующий руководство Казахстана за проведение политики «украинизации» республики, следующим образом прокомментировал скандал:

«Это показатель того, что «казахский национализм» – явление виртуальное. Были назначенные казахской АП коммунисты, которые по первому свистку переименовались в Народную партию и отказались от принципов. Партии националистов на поверку такие же чиновники-назначенцы или политики, делающие карьеру на гранты американских фондов. Когда ситуация изменится, пара сотен убежденных нацистов сбежит в США, а остальные – резко начнут вышивать литеру Z на одежде и напомнить, что Казахстан всегда был и остается частью русского мира».

Такое действительно не исключено в случае значительных успехов и победы России в СВО, но пока токаевская администрация сохраняет политическую преемственность курса на построение моноэтнического государства, идеологическим стержнем которого сохраняется идеология превосходства одной нации. Соответственно и процесс «украинизации» продолжается.