Новый президент помогает Украине безболезненно умереть

27.05.2019

Украина является умирающей страной, а ее новый президент Владимир Зеленский выполняет роль морфия, помогающего больному спокойно отойти в мир иной.

Об этом в эфире в эфире канала «News–Front» заявил лидер партии «Союз левых сил» Василий Волга, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Думаю, я не ошибусь, если скажу, что на сегодняшний день Владимир Зеленский представляет нечто вроде анестезии. Есть раковые больные, которым необходимо, чтобы им было легче, давать разные медикаменты, например, морфий. И есть определённая процедура, когда их можно давать, чаще нельзя, иначе врачи бояться, что больной станет наркоманом.

Так вот в нашей ситуации Зеленский – это мощнейшее обезболивающее средство. Ведь ничего не изменилось – как надо было платить за коммуналку, так и будем. Как не позакрывали уголовные дела, например, у меня, так и не закроют. Как в экономике ничего не изменилось, война не остановилась, а наоборот, по последним сообщениям из зоны АТО военные действия активизировались, есть погибшие с обеих сторон, то есть гражданская война дала вспышку», – сказал политик.

По его словам, Зеленский является инструментом в руках транснационального капитала, превращающего Украину в аграрную «сверхдержаву» с населением в несколько миллионов полуграмотных работяг.

«Западу мы сейчас мешаем, простые люди – это нахлебники. А пенсионеры, а дети, зачем они нужны? Вот, есть международная корпорация «MONSANTO», представляющая транснациональный капитал. Дорог на Украине нет, аграрной сверхдержаве дороги не нужны, трактора везде пройдут. Зато поля, которые принадлежат «MONSANTO» или другим транснациональным корпорациям, или нашим олигархам, находятся в прекрасном состоянии. В Днепропетровской, Херсонской областях стоят огромные, из нержавеющей стали, зернохранилища, там реализованы, наверное, самые высокие технологии, и трактора, и техника, а дорог нет, трактора пройдут», – отметил экс-депутат.

«Да нам, по большому счёту, население нужно 3-5 миллионов, если с детьми и старичками. Главное, чтобы полтора миллиона, при наших технологиях, работало на полях. Остальное население нам не нужно, только чтобы были те, кто будет лечить работающих на полях. Учителя нужны самые первичные, чтобы научили деток дёргать за рычаги, которые в последствии сменят своих пап.

Чем это не фашизм, чем это не Гитлер? Это крупный капитал. И вот нам всем рассказали, что работать не надо. И вот сегодня Владимир Зеленский – это апогей идеи о том, что работать не надо, а надо кому-то отдать всё, что мы создавали, чем руководили. Да, это надо трудиться, день в день ходить на работу, стоять у станка, получать новые знания, разбираться в химии, физике, это необходимо быть. А нам предложили казаться, и вот нам предложили какую-то такую форму», – добавил Волга.

Ранее, как сообщал «ПолитНавигатор», киевский политолог Юрий Романенко признал, что постсоветская Украина прекращает свое существование.