Новым территориям России выделят триллион – в Госдуме нашлись комментаторы

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Новости Украины

На восстановление и интеграцию новых российских территорий в следующем году выделен один триллион рублей.

Об этом сегодня в Госдуме РФ заявил министр финансов Антон Силуанов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы одна страна. Все гарантии будут осуществляться и на новых четырёх территориях. Деньги – есть! Также предусмотрены деньги и на восстановление экономики, разрушенной в результате военных действий. Откуда ресурсы? Ресурсы мы берём за счёт налогообложения сверхдоходов от сырьевых отраслей. Хорошая рента, высокая рента, цены выросли на нефть, газ, уголь, удобрения. По этим направлениям мы говорили с бизнесом и договорились часть сверхренты забрать на финансирование необходимых расходов. 1 триллион рублей мы дополнительно ожидаем получить в следующем году от этих ресурсов», – сказал Силуанов.

Против проекта главного финансового документа страны выступили фракции КПРФ и «Справедливая Россия».

«Когда мы считали этот бюджет, что на дворе 2010 год. Нет ни СВО, ни беспрецедентных санкций, которые никогда в мире ни против одной страны не выдвигались, ни новых четырех субъектов РФ. Потому что в бюджете мы этого ничего не видим», – сказал лидер «Справедливой России» Сергей Миронов.

У него сложилось ощущение, что «правительство наблюдало с далекой планеты». Депутат обратил внимание на то, что на нужды нацобороны в следующем году выделяется столько же средств, сколько в этом, а в 2025 году эти расходы сокращаются на 30%. Он назвал бюджет «бюджетом стагнации, если не поражения» и предложил пересчитать его с учетом доходов новых регионов.

Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий предложил правительству выделить больше денег на ремонт и строительство дорог, с учетом того, что в новых регионах их 8 тыс км.

«Все, что знакового будет происходить в стране, будет происходить на новых территориях. Поэтому все вопросы, связанные с восстановлением объектов разрушенной инфраструктуры, должны быть адекватно отражены», – сказал Слуцкий.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил Минфину проработать финансовую помощь приграничным регионам, в частности — Белгородской области, где сегодня сложилась очень непростая ситуация. Также он поднял вопрос военных городков.

«Необходимо изучить ситуацию и найти возможность помочь нашим закрытым городкам. Ребята, которые вернутся в эти городки, должны знать, что о них заботятся, и не на словах, а на деле уважают и относятся к ним бережно. Много госпиталей, которые находятся в тяжелом состоянии, поэтому давайте тоже выделим этот вопрос как приоритетный», — сказал Володин.

Доходы федерального бюджета на 2023 год предусмотрены в размере 26,13 трлн рублей, 2024 году — 27,23 трлн рублей, 2025 году — 27,97 трлн рублей. Расходы в 2023 году предусматриваются в размере 29,05 трлн рублей, в 2024 году — 29,43 трлн рублей и в 2025 году — 29,24 трлн рублей. Дефицит федерального бюджета в 2023 году предполагается на уровне 2% ВВП, в 2024 году — 1,4%, в 2025 году — 0,7%.