«Нужен контент, типа сериала «Чернобыль» от HBO» – Дробович о популяризации украинства

07.05.2021, Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

Псевдоисторическую пропаганду украинства, «голодомора» и украинского коллаборационизма 40-х годов прошлого века нужно популяризировать в «легкодоступной форме» по примеру популярных американских телесериалов.

Об этом в ходе видеоконференции заявил руководитель украинского института национальной памяти Антон Дробович, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, ленту Parler и Яндекс.Новости

«Наиэффективнейший способ борьбы с историческими мифами – это, прежде всего, проводить качественные научные исследования, а второе, не менее важное, это популяризовать. То есть, создавать видеоматериалы, книги, романы, настольные игры, видеоигры, которые будут для молодой аудитории в интересной форме, это не означает некорректной, недостоверной, а именно доступные, интересные и качественные.

Так же, как «Чернобыль», сериал от HBO, как он много рассказал о Чернобыльской катастрофе. Конечно, там были какие-то нюансы и предположения, художественные детали, но преимущественно за этим сериалом стояли качественные исследования. Украинские документалисты рассказывают, как много с ними работала съемочная группа», – рассказал пропагандист.

«Что-то подобное нам нужно делать в исторической науке. Особенно по таким темам, как украинская революция 17-21 года, история голодомора, история Второй мировой войны. Это будет фактически наша королевская дорога в ответственное общество и в здоровое будущее нашей страны, которое полностью уничтожит исторические мифы или в значительной мере минимизирует их влияние», – рассуждает русофоб.

Напомним, ранее эксперт назвал сериал «Чернобыль» сети HBO частью информационной кампании Запада по противодействию российской корпорации «Росатом».