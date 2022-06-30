Обмен военнопленными и диванное экспертное сообщество

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Новости Украины

На протяжении четырёх месяцев проведения военной спецоперации на Украине граждане России неоднократно сталкивались с поспешными или некорректными высказываниями представителей российской власти.

Не стал исключением и свежий факт обмена военнопленными – по 144 человека с каждой стороны. Украинский агитпроп вновь оказался расторопней, опубликовав не только кадры с места обмена, но и успел с фанфарами отрапортовать по ТВ о встрече «захысныков» ликующей «патрыотычной спильнотой».

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С нашей стороны происходили какие-то сбивчивые комментарии, будто в «обменном фонде» с нашей стороны не было ни одного «азовца», потом пошли разговоры, будто на обмен пошёл «технический персонал», и уже совсем-совсем потом начались разговоры о передаче Киеву гнутых и разобранных «навозцев» – в толпе согласившихся на обмен всушников.

В ситуации дефицита официальной информации, часть российской общественности в очередной раз подняла тему «тайного договорняка с хохлами, граничащего с предательством наших солдат».

Не помогло и заявление главы ДНР Дениса Пушилина, что обмен действительно состоялся, и взамен мы вернули наших лётчиков, офицеров и солдат, долгое время находившихся в аду.

И только днём 30 июня официальный представитель пресс-службы МО РФ генерал Конашенков выступил с сообщением, что обмен состоялся по указанию Верховного Главнокомандующего Вооружёнными силами России.

Надо объяснять, кто у нас Верховный?

Эмоции рядовых граждан понятны, но надо также понимать эмоциональную нагрузку и груз ответственности, лежащие на плечах людей, принимающих непростые решения. Хотя, конечно, пресс-службе МО РФ есть к чему стремиться.

Итак, что произошло в результате обмена?

Судя по свежему наполнению украинского сегмента соцсетей, на обмен пошёл не какой-то мифический «технический персонал» полка «Азов», а стопроцентные нацики.

К примеру, поддаётся верификации свежее фото из госпиталя безногого радостного нациста из «обменного фонда», ранее засветившегося на съёмках уличных боёв в Мариуполе, стреляющего из гранатомёта по нашим военным.

Подчеркнём: безногого.

На фото с места обмена с маркировкой Главного управления разведки ГУР МОУ видно, что среди массовки украинских военных действительно много раненых, что подтверждает ранее поступившую информацию от главы ДНР и российских военкоров.

действительно, среди обменного фонда много калек

Благодаря обмену домой вернулись два лётчика – экипаж сбитого ещё в марте Су-30СМ, несколько офицеров, солдаты и прапорщики.

Обидно, конечно, возвращать Киеву нацистских преступников, но вспомним, что наши военнопленные, особенно лётчики и офицеры, находясь в плену, проходят все круги ада, о чём неоднократно свидетельствовали вернувшиеся по обмену солдаты. И этот факт неплохо было бы держать в уме всем диванным «стратегам», видящим измену в любом непростом решении властей.

С мест также сообщают, что украинская сторона категорически отказывалась менять наших офицеров на обычных тарасов-всушников, требуя взамен «Калыну», «Редиса» и других главарей полка «Азов», но, в конце концов, согласились взять калеками. Таким образом, очередной телевизионный угар оказался не таким «пэрэможным», как планировалось, хотя украинский агитпроп вновь завёл песню об «экстракции в результате спецоперации».

Кстати, насчёт «спецоперации». Кадры с места обмена, маркированные ГУР МО, подтверждают давно появившуюся информацию, что с украинской стороны обмен убитыми и пленными взяла в свои руки военная разведка, что сильно ускорило возвращение живых и мёртвых, поскольку из процесса было исключено наиболее одиозное и тупое звено – украинские политики, выставлявшие несуразные требования за возврат живых людей и отбивавшихся ногами от обмена убитыми, на которых не сделать гешефта.

Стоит ли обмен одного погнутого нациста на одного нашего военнослужащего? Я твёрдо уверен: да, оно того стоит!

Помимо очевидных соображений, что к родным и близким вернётся живым ещё один российский герой, рассмотрим и другие, не столь очевидные, но вполне понятные доводы.

Да, противно, когда, вопреки обещаниям, приходится возвращать укрохунте откровенных военных преступников. Но, давайте, подумаем вот о чём. Вот эти, колченогие и безрукие мерзавцы, не успевшие как следует побывать в плену, – что их ждёт дальше?

В настоящий момент они отрабатывают свой последний ресурс – информационный. С ними будут нянчиться, таскать на руках, снимать до дыр на видео, стоять на коленях, торжественно возить на инвалидных колясках из одного ток-шоу в другое, и вешать на впалую грудь какой-нибудь «орден Бандеры».

это, судя по всему, наши военнопленные

Практика показывает, что долго подобный «пир духа» продолжаться не может. Как только тема выйдет в тираж, будут освоены выделенные на них средства и выпито-сожрано всё причитающееся на банкетах, «хэрои» станут никому не нужными инвалидами, с которыми хлопотно.

В самом деле, вернувшиеся «навозцы» находятся в таком состоянии, что не способны – не то что автомат в лапах держать – им даже зигу со вкусом кинуть нечем. Отработанный материал.

Дальше всё предсказуемо: остаточный пиар на «захысныках» местных властей, пенсия по инвалидности и типичная судьба «хэроя АТО» – равнодушие или даже враждебность окружающих, исполнение жалейки «подайте слипеньким, подайте босеньким» на перекрёстках, алкогольная зависимость и забвение.

По-другому не будет: большинство граждан бывшей Украины заботят совершенно иные проблемы, чем окружение заботой отработанных нацистов, а властной вертикали, полностью состоящей из жуликов и воров, плевать на любого, с кого нельзя урвать шерсти клок.

Уж лучше вовремя сдохнуть, чем такая житуха.

Обмен пленными. Кадры с украинской стороны. «Почти все, 99%, без рук, без ног. Кто-то не слышит, кто-то не видит, но глаза счастливы» (с) Татьяна Харько – есть на видео. сеструха Волыны.

В общем-то, тема «несправедливого» обмена военнопленными, как некоторые считают, относится к широко развёрнутым дебатам диванным экспертным сообществом: «не так и не тем воюем», «да зачем нам сдался этот Змеиный», «почему не врезали ядрён-батоном по Верховной Раде» и тому подобным насущным вопросом.

Высмеивать не хочется – люди душой болеют за результаты спецоперации, но сказать пару слов необходимо.

Вопросы проведения СВО находятся в зоне ответственности союзных сил, которые принимают самостоятельные решения по каждому пункту, исходя из складывающейся оперативной обстановки. Им с места видны любые нюансы, которые незаметны или кажутся не важными с дивана. Посему, не надо лезть в проблемы, которые не понимаешь, и, тем более, пытаться их осудить. Ловить хайп на СВО – это вообще достойно осуждения.

В случае обмена никогда не следует спешить с выводами и слушать доморощенных «экспертов с мировым именем», которые даже срочной службы не видели. Лучше дождаться официальной информации, за которую каждое официальное лицо несёт персональную ответственность – хотя бы даже моральную и репутационную. Пока такой информации нет, никто наверняка не знает, кого на кого обменяли.

маркировка фотографий знаком ГУР МО, свидетельствует, что с украинской стороны за обмен пленными взялась украинская военная разведка, минуя политический балаган. наши, как всегда, с отчетностью запаздывают

Также необходимо держать в уме, что во время боевых действий военное руководство не обязано отчитываться перед каждым «авторитетным блогером» о принятии того или иного решения, особенно перед теми, кто сидит далеко от линии фронта.

Как уже неоднократно отмечал президент России, СВО продолжается в штатном режиме, а от себя добавлю, что если у кого-то возник непреодолимый зуд помочь, то пусть делает это не языком, а реальными делами – в ближайшем военкомате, если здоровье позволяет, примут добровольцем и отправят на интенсивные курсы подготовки в Грозный, у спецназовцев Рамзана Кадырова, имеющих огромный опыт проведения специальных операций. И уже на фронте, каждый сможет на личном примере показать, как надо правильно достигать поставленные цели и задачи.

Мир вам!