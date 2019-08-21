Оборзели: Униаты объявили древнерусскую Софию Киевскую своей святыней

21.08.2019, Киев, Дмитрий Скворцов

«Святая София является нашим материнским кафедральным храмом», – заявил на прошлой неделе глава украинских униатов Святослав Шевчук. Дескать, «храм Святой Софии в Киеве является материнским храмом для всех веток украинского христианства, всех детей Киевской Церкви Владимирового Крещения».

Главный укроуниат требует, чтобы православную святыню Руси использовали так же, как храм Гроба Господня в Иерусалиме: «Это место свято для всех христиан. И сегодня есть алгоритм, чтобы обеспечить доступ к нему всех. Его никто не может эксклюзивно занимать – но и католическая, ни православная, ни армянская сторона, ни коптская. Но храм является открытым для всех. Я думаю, что этот пример Иерусалима очень важен для Киева».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

Но храм Гроба Господня был возведён, когда латиняне, копты и армяне не отпали ещё от Православия, – воскликнет любой историк. – Украинские же униаты возникли в 1596 году. То есть, спустя более чем полтысячи лет после строительства Софии Киевской! Какая такая «материнская кафедра?!

«А вот и нет! – извернётся иезуитское исчадие (униаты же – вторичный продукт ордена иезуитов). – Великий раскол на православных и католиков случился в 1054 году. Значит, поздние протоукры находились в единстве с Римом. Следовательно, София Киевская – униатская, поскольку только униаты сохраняют единство с Римом».

Такая, вот, хуцпа по-галицайски.

Что же, повторим ликбез для оборзевших рогулей.

На самом деле откол латинян от Православия в 1054 г. был лишь окончательно задокументирован. Существовал же он к тому времени – также не раз официально будучи заверенным – уж двести лет.

Трещина эта проявилась в середине IX в. по вступлению на Святой престол папы Николая I –зачинателя ереси о непогрешимости и первенстве папы Римского. За это он был предан анафеме на Константинопольском соборе 867 г. по настоянию патриарха Фотия. Того самого, при котором крестили «росов» (русов) князя Аскольда. Также нелишне вспомнить, что именно Фотий подготовил для славян и русов просветителя Кирилла.

Римское католичество, по слову Достоевского, «продавшее давно уже Христа за земное владение», родило ересь Николая не на пустом месте. Оно к тому времени уже было пораженно рационализмом и скептицизмом, тогда как Православие оставалось прежде всего верой – в Христа и – главное – Христу. Это не могло не отразиться в мироощущениях западно- и восточно-христианского суперэтносов. Цивилизационные различия становились всё более зримыми.

Ими, собственно, и руководствовался князь Владимир, выбирая веру. И выбрал ту, которую, закоренелые уже в своих ересях латиняне христианской не считали. Всего лишь через тридцать лет после «Великого раскола» митрополит Киевский Иоанн II писал папе Григорию VII: «Враг истины и противник единодушия отчуждает братскую любовь вашу от целого христианского стада, внушая, что мы не христиане».

И ещё. Мог ли Владимир, правитель мощного европейского государства IX в. не знать о шести десятилетиях владычества порнократии на Святом престоле (с массовыми оргиями и чёрными мессами) в том же IX веке?

И желая сам себе перемены внутренней – от собственного языческого распутства к христианской праведности – мог ли не осознавать, какая именно из «веток киевской церкви» «развилась» в то, от чего Владимир наш благоверный и равноапостольный бежал?

Наконец, если допустить, что святой Владимир принял некое «неразделённое христианство», то для чего нужна была уния 1596 г., породившая подлинный геноцид православных на их же земле?