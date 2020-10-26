«Обречена на политическую гибель». Сбежавший от Лукашенко дипломат признал провал Тихановской

26.10.2020, Москва, Олег Кравцов

Официальный Минск не спешит выполнять обязательства, взятые перед Москвой во время встречи лидеров двух стран в Сочи.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в комментарии «Коммерсанту» заявил экс-временный поверенный в делах Белоруссии в Швейцарии Павел Мацукевич, закончивший дипломатическую карьеру из-за поддержки майданщиков.

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По его словам, недавний разговор президента Белоруссии Александра Лукашенко и госсекретаря США Майка Помпео «пытались использовать в пропагандистских целях, но его нужно рассматривать в более широком контексте».

«Подходит момент, когда белорусская сторона должна выполнять обязательства, взятые на встрече с Владимиром Путиным в Сочи. По моим ощущениям, в Минске не очень хотят их выполнять, и звонок создает иллюзию некого маневра», – полагает экс-дипломат.

При этом он говорит, что антиправительственным протестам нужны более решительные действия со стороны лидеров — «не заявления, а ходы».

Собеседник издания фактически признал провал ультиматума Светланы Тихановской, самопровозгласившей себя белорусским национальным лидером и потребовавшей отставки Лукашенко.

«По законам политического жанра, после провала подобного ультиматума политическая фигура, которая его объявляла, обречена на политическую гибель. Впрочем, люди изначально понимали, что ультиматум — лишь попытка мобилизовать силы, без надежды на крупный успех», – говорит Мацукевич.