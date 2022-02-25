Одесса: «Чемодан — вокзал — Львов»

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Новости Украины

Поздно вечером 24 февраля из Одессы отправился экстренный дополнительный поезд во Львов.

Об этом сообщил член набсовета «Укрзализницы» Сергей Лещенко.

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Примечательно, что активно отражающий в соцсетях атаку РФ Лещенко, представляет работу железной дороги, включая поезд на Львов, как «героїзм евакуації українців». С чем, безусловно, нельзя не согласиться, ибо украинцы действительно бегут из оккупированной ими Одессы на историческую родину.

Понятно, что экстренная нужда в дополнительном поезде возникла из-за объявленной Россией денацификации Украины и заявления Владимира Путина о том, что виновников трагедии 2 мая ждет неотвратимое наказание.

Однако стоит отметить, что именно пассажиры этого поезда изображали из себя «одэсьцив» 20 февраля на «Марше единства», скандируя «Трижды слава героям 2 мая!». Так что вполне логично, что «героизм эвакуации украинцев» от не-украинцев не заставил себя ждать.