Одесса: «Чемодан — вокзал — Львов»

25.02.2022  00:48 (Мск), Одесса
Михаил Рябов.  
Просмотров:
 
Галичина, Дзен, Одесса, Украина
Новости Украины

Поздно вечером 24 февраля из Одессы отправился экстренный дополнительный поезд во Львов.

Об этом сообщил член набсовета «Укрзализницы» Сергей Лещенко.

Поздно вечером 24 февраля из Одессы отправился экстренный дополнительный поезд во Львов. Об этом...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.

Примечательно, что активно отражающий в соцсетях атаку РФ Лещенко, представляет работу железной дороги, включая поезд на Львов, как «героїзм евакуації українців». С чем, безусловно, нельзя не согласиться, ибо украинцы действительно бегут из оккупированной ими Одессы на историческую родину.

Понятно, что экстренная нужда в дополнительном поезде возникла из-за объявленной Россией денацификации Украины и заявления Владимира Путина о том, что виновников трагедии 2 мая ждет неотвратимое наказание.

Однако стоит отметить, что именно пассажиры этого поезда изображали из себя «одэсьцив» 20 февраля на «Марше единства», скандируя «Трижды слава героям 2 мая!». Так что вполне логично, что «героизм эвакуации украинцев» от не-украинцев не заставил себя ждать.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Февраль 2022
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Январь    
     123456
    78910111213
    14151617181920
    21222324252627
    28  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть