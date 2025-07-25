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Московская Патриархия обязала вернуть упоминание о принадлежности к Русской Православной Церкви храмов и монастырей в Казахстане и Белоруссии.

Об этом говорится в решении Синода РПЦ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Напомнить Священноначалию Белорусского Экзархата, Митрополичьих округов о том, что официальные наименования таковых (в том числе юридические наименования и наименования, размещаемые на официальных сайтах и документах), а также наименования их канонических структур – епархий, приходов, монастырей, подворий и иных – должны содержать словосочетания «Русская Православная Церковь» или «Московский Патриархат».

В случае отсутствия упомянутых словосочетаний в наименованиях перечисленных канонических структур таковые наименования следует привести в соответствие с настоящим определением», – говорится в документе.

Бывший секретарь Одесской епархии священник Андрей Новиков, вынужденный покинуть Украину после переворота 2014 года, указывает:

«Больше ни у кого не будет соблазна заявить: «А мы не Московский Патриархат». Очень серьезный шаг в очень правильном направлении. В этом огромная личная заслуга Святейшего Патриарха Кирилла – проблема с наименованиями возникла изначально до его патриаршества, и теперь, Богу содействующу, она будет успешно разрешена».

На Украине еще до переворота 2014 года многие храмы и монастыри указывали на табличках принадлежность лишь к УПЦ (в Крыму, как правило, напротив, указывался Московский Патриархат, без упоминания УПЦ).

Заигрывая с бандеровцами, верхушка УПЦ впоследствии объявила, будто является самостийной и «не имеет отношения к РПЦ», однако впоследствии это не спасло от репрессий.