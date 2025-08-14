Судьба мира решается на Донбассе, а не Аляске – офицер-нацист из ВСУ

14.08.2025 10:57
  (Мск) , Киев
Просмотров: 1264
 
Война, Дзен, Донбасс


Для России Донбасс является главным направлением.

Об этом в эфире «Украинской правды» заявил в прошлом депутат ВР, член неонацистской партии «Свобода» (запрещена в РФ) Андрей Ильенко, ныне офицер ВСУ.

Для России Донбасс является главным направлением. Об этом в эфире «Украинской правды» заявил в...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Ни в коем случае не хочу недооценивать другие направления, но после битвы за Киев мы видим, что для врага именно Донбасс все время был в фокусе их стратегии и сейчас продолжает быть», – сказал нацист.

По его словам, все это накладывается на предстоящие переговоры президентов РФ и США на Аляске

«Поэтому, очевидно, сейчас здесь ключевые процессы, и судьба мира действительно, если где-то и решается, то точно не на Аляске, а на Донбассе»,- считает Ильенко.

Он считает, что переговоры на Аляске не приведут к миру, поскольку Россия не отказывается от цели «уничтожения Украины и украинцев как нации».

Метки: ,

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Август 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Июль    
     123
    45678910
    11121314151617
    18192021222324
    25262728293031

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить