Граждане России продолжают рекордно вкладываться в недвижимость страны НАТО

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Граждане России продолжают удерживать первое место среди иностранцев по приобретению недвижимости в Турции (что можно трактовать и как вывод средств за рубеж).

Об этом сообщают местные СМИ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

В июне 2025 года на турецком рынке жилья граждане РФ совершили 326 сделок. На втором месте находятся украинцы (111 приобретенных объектов недвижимости).

В случае с россиянами турецкие СМИ трактуют вложение денег в недвижимость как желание иметь место постоянного или временного проживания для обхода «международной изоляции Российской Федерации».

Для украинцев же это «возможность использовать резиденцию в качестве средства защиты капитала и адреса эвакуации во время войны».

На третьем месте оказались граждане Ирана (109), за ними следовали граждане Ирака (97), Германии (95), Азербайджана (71), Казахстана (66), Китая (54), США (41) и Палестины (40).