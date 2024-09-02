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…а ведь было очевидно, что рано в гестапо отчитались о поимке поджигателей машин ВСУ. Впрочем, отчетов было много, а машины продолжали гореть — и так три месяца, и чаще всего в Одессе. Как говорится, никогда такого не было, и вот опять…

Итак, в СБУ отрапортовали о нейтрализации координатора поджигателей, действовавших в Одесской, Херсонской и Николаевской областях, и разоблачении целой «криминальной группировки», естественно, работавшей по заказу РФ.

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«По указанию оккупантов их приспешники поджигали служебные автомобили Сил обороны. Приоритетными целями врага были военные пикапы, вовлеченные в выполнение боевых задач», — сообщает гестаповская пресс-служба.

Далее, как водится, идет маргинализация «шпионов».

Координатором группы, по заверению СБУ, является бывший заключенный из Херсона, ранее отбывавший наказание за наркоторговлю, который привлек к диверсиям сожительницу и еще двух уголовников, с которыми познакомился во время отсидки в тюрьме.

Замечу, что не только сейчас, но и 10 лет назад, когда нацисты массово задерживали участников Русской весны и сопротивления на Куликовом поле, выживших после поджога Дома профсоюзов, то тоже представляли их наркоторговцами и прочей швалью, хотя в Одессе все знали, что это не так.

«По данным следствия, фигуранты «гастролировали» сразу по трем областным центрам. Там они сначала отслеживали авто украинских защитников, а затем «согласовывали» потенциальные цели с российским куратором. После его «отмашки» злоумышленники прибывали к местам парковки военных автомобилей в темное время суток и поджигали их. Фигуранты фиксировали возгорание на минивидеокамеру, а затем на флеш-носителях передавали координатору, который должен был посылать отчеты ФСБ», — утверждают живодеры.

Также в СБУ считают, что в поле зрения ФСБ координатор поджогов попал еще во время пребывания в тюрьме (вот как чисто технически?).

«А после выхода на свободу на бывшего заключенного дистанционно вышел представитель российской спецслужбы и предложил ему сотрудничество за деньги».

Во время обысков у задержанных изъяли автомат Калашникова, пистолет с патронами, гранаты Ф-1 и РГД-5 и кучу гаджетов якобы с доказательствами преступлений.

Ну что сказать… «Не только лишь всем» участникам одесского сопротивления, 10 лет назад еще мирного, подкидывали во время обысков оружие — знаем, проходили.

В который раз повторю, что партизанам надо быть осторожнее (хотя против до зубов вооруженной нацистской махины приемов нет). Ну а ВСУшные машины и прочие «бусы смерти» все равно продолжат гореть — не сомневаюсь.