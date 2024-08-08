Офицер ВСУ: Атаку на Курск спровоцировал «большой обмен» между США и РФ

Вадим Москаленко.  
08.08.2024 16:58
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Дзен, Диверсии, Запад, Общество, Политика, Россия, Терроризм, Украина


Неизвестно, о чём ещё говорила администрация Байдена с Кремлём на переговорах по обмену заключёнными. Поэтому Киев решил перестраховаться атакой на Курск – на случай, если будут склонять Украину к каким-то уступкам и торгам.

Об этом киевской пропагандистке Наталье Влащенко заявил бежавший из Донецка заукраинский журналист, ныне офицер ВСУ Кирилл Сазонов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Неизвестно, о чём ещё говорила администрация Байдена с Кремлём на переговорах по обмену заключёнными....

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«Первый интересный момент там – газовая станция, это важный объект, а второй – это Курская АЭС. До неё было 70 км, сейчас меньше, потом можем обменять на Запорожскую. Возможно, есть политический момент, потому что мы на днях видели большой обмен заключёнными между Россией и США», – сказал он.

«То есть переговоры шли? Шли. В тайне шли, долго, и неизвестно, о чём ещё говорили, и к чему администрация Байдена с Кремлём пришла, и не попросят ли нас в ближайшее время идти на какие-то переговоры, уступки и торги. Но если такое случится, теперь у нас есть, чем торговать», – рассуждал Сазонов.

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