Офицеры флота рассказали, какие корабли нужны ЧФ РФ

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Черноморскому флоту не нужны большие корабли первого ранга.

Об этом на «Соловьевских чтениях» в Севастополе заявил бывший командующий ЧФ РФ адмирал Александр Витко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости.

«Я давно понял, что эту изжившую себя градацию на корабли первого, второго ранга, авианосцы надо заканчивать. Вопрос не в том, какого ранга корабль, а в том, какое он несет оружие, какая у него система освещения обстановки и какие у него вычислительные системы, чтобы помогать командиру принимать решения. А чуть больше он или чуть меньше, это не столь важно. Оно должно вместиться в той степени, в какой необходимо. Такие системы создаются, они будут. Меня спросили: а «Москва» будет? Думаю, будет. Она идеологически должна быть. Будет новая «Москва» и серия успешно выполненных задач», – сказал Витко.

Ранее другой бывший командующий флотом Игорь Касатонов, заявил, что корабль, который станет новым флагманом Черноморского флота вместо затонувшего ракетного крейсера «Москва», уже назначен. Это будет корабль пятого поколения и крейсер первого ранга.

Сегодня источник ТАСС в оборонно-промышленном комплексе сообщил, что ВМФ РФ откажется от дополнительной серии из шести патрульных кораблей (корветов) проекта 22160 из-за несоответствия их тактико-технических характеристик боевым условиям применения.

Он пояснил, что военных моряков не вполне устраивают характеристики и оборудование корветов, испытанные в ходе их боевого применения – недостаточная мореходность, легкое бронирование и уязвимость силовых установок, а также слабое противовоздушное вооружение.

Напоминаем, что именно на корабли проекта 22160 Черноморский Флот был вынужден устанавливать ЗРК “Тор-М2КМ” для усиления корабельной противовоздушной обороны. Первоначально дополнительным ЗРК на корме обзавелся «Василий Быков», а затем и «Павел Державин».