Окружение изменника Овсянникова требует у русского Севастополя миллионы в суде

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Владелец фирмы «Орлиновское охотничье хозяйство» Виталий Леготкин пытается отсудить у Севастополя 13 миллионов рублей, потраченных на строительство незаконного вольера для содержания диких животных на территории природного заказника «Мыс Айя».

При экс-губернаторе Дмитрии Овсянникове коммерсанты получили 4 га заповедной территории в аренду за символическую плату в 270 рублей в год, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Изначально еще при Украине частникам отошли 2,5 га на скальном обрыве мыса Айя с остатками строений воинской части. Минобороны РФ потребовала через суд вернуть территорию, и суд подтвердил правоту военного ведомства.

Затем встал вопрос о прилегающих 4 га заказника, которые те же владельцы прирезали к будущему отельному комплексу. В этом им помог Леготкин, которого Овсянников привез с собой в Севастополь из Удмуртии и трудоустроил заместителем начальника Севприроднадзора.

Арендатор перегородил часть лесного массива сеткой, заодно отхватив участок Большой севастопольской тропы. И сколько ни обращались депутаты и общественники по поводу вопиющего беззакония, экс-губернатор отменять принятые решения не собирался.

Переломным моментом послужил иск Генеральной прокуратуры РФ о признании недействительным соглашения, что в последствии позволило признать недействительными и договоры аренды лесных участков.

Как и в случае с территорией военного назначения, коммерсанты попытались в суде доказать свое право на природную территорию, но без перспективы строительства отеля с панорамным видом это теряет смысл. Но вложенные деньги нужно вернуть, и сделать это должен сам Леготкин, который теперь руководит фирмой «Орлиновское охотничье хозяйство» и судится с Севастополем.

«Теперь от имени «Орлиновского охотничьего хозяйства» экс-чиновник в суде требует деньги из городского бюджета. Так, например, европейские олени были оценены им в 70 000 рублей за голову. По утверждению истца, в вольере их было 59 штук, включая приплод. Итого более 4 миллионов рублей. Однако, как ранее установил суд, доказать право собственности на животных не представляется возможным», – сообщил в эфире «Первого севастопольского» депутат Заксобрания Севастополя Антон Пархоменко.

Никаких документов на оленей арендатор участка предоставить не смог. Только затраты на обустройство вольера в 3 миллиона рублей, на охрану более 4,5 миллионов и еще 700 тысяч на корм. После демонтажа вольера животные вернулись в дикую природу, и остается неясным, на каком основании они были изъяты из естественной среды, и где реакция природоохранной прокуратуры.

Напомним, экс-губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова арестовали в Лондоне за попытку незаконных финансовых операций. По условиям освобождения под залог Овсянников сдал властям свои российский и британский паспорта. Когда экс-губернатор успел получить гражданство Великобритании не уточняется.

По некоторой информации, озвученной в эфире «Первого севастопольского», экс-губернатор Севастополя был делегирован в Лондон договариваться о земле – свободных наделов в городе и его округе нет, а собственники, проживающие за рубежом, не регистрируют свои права в ЕГРН, но сохраняют их по Конституции.

Но, видимо, талантов переговорщика у Овсянникова нет, поэтому его сдали организации, занимающейся противодействием незаконным финансовым операциям. К слову, талантов хозяйственника у Овсянникова тоже не оказалось, поскольку в Севастополе до сих пор расхлёбывают последствия его преобразований.