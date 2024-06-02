Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

На российском рынке транзитом через Китай появляются компоненты вооружений – не только китайские, но и многих других стран.

Об этом на пресс-конференции в Сингапуре заявил утративший легитимность президент Украины Владимир Зеленский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.

«Мы не ожидаем оборонной поддержки от Китая, мы никогда их об этом не просили. Нет смысла просить оборонной поддержки от тех, кто тебе её не предоставит. Но мы бы и не хотели ожидать оборонной поддержки Китаем России. И мы об этом с лидером Китая говорили по телефону, он мне пообещал, что Китай будет стоять в стороне от этой войны и не будет оружием поддерживать Россию. Сегодня есть разные сигналы от разных разведок, включая украинскую, что что-то каким-то образом попадает на рынок РФ через Китай. Есть действительно некоторые элементы, которые входят в вооружения РФ, которые являются элементами того или иного оружия из Китая. Но обращаю внимание, что есть элементы и других стран мира. Это не значит, что разные страны специально продают России для того, чтобы их ракеты летали и попадали по нам», – трепался Зеленский.

При этом он добавил, что «нашел выход» из такой ситуации.

«Мы передаём всем странам все данные нашей разведки, если мы видим, что этот продукт принадлежит тому или иному государству, и если этот продукт попадает на рынок РФ, обходя санкции, мы передаём эту информацию нашим партнёрам для того, чтобы они останавливали такой транзит. Мы с этим боремся, за это мы можем отвечать», – пригрозил киевский узурпатор.