«Они под влиянием Кремля»: чешский политик разочарована венграми

Вадим Москаленко.  
23.10.2023 10:39
  (Мск) , Киев
Просмотров: 551
 
Венгрия, Дзен, Политика, Россия, Украина, Чехия


Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и поддерживающее его действия население якобы является «агентами Кремля».

Об этом в эфире «Радио Свобода» заявила спикер парламента Чехии Маркета Пекарова, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и поддерживающее его действия население якобы является «агентами Кремля». Об...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Viber.


Ведущий попросил прокомментировать нежелание Венгрии одобрять вступление Украины в ЕС и НАТО.

«Я уверена, что он [Виктор Орбан] с этими заявлениями такой не один. И я разочарована не только Виктором Орбаном, но и всеми венграми, которые придерживаются таких идей. Невероятно, что именно венгры, которые имеют в своей истории по-настоящему тяжёлый опыт с Советским Союзом, теперь поддерживают такие мысли. Для меня это разочарование.

Но я думаю, мы хорошо знаем, что этим стоит российское влияние в Венгрии», – сказала Пекарова.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Октябрь 2023
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Сентябрь    
     1
    2345678
    9101112131415
    16171819202122
    23242526272829
    3031  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть