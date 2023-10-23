«Они под влиянием Кремля»: чешский политик разочарована венграми

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и поддерживающее его действия население якобы является «агентами Кремля».

Об этом в эфире «Радио Свобода» заявила спикер парламента Чехии Маркета Пекарова, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Ведущий попросил прокомментировать нежелание Венгрии одобрять вступление Украины в ЕС и НАТО.

«Я уверена, что он [Виктор Орбан] с этими заявлениями такой не один. И я разочарована не только Виктором Орбаном, но и всеми венграми, которые придерживаются таких идей. Невероятно, что именно венгры, которые имеют в своей истории по-настоящему тяжёлый опыт с Советским Союзом, теперь поддерживают такие мысли. Для меня это разочарование.

Но я думаю, мы хорошо знаем, что этим стоит российское влияние в Венгрии», – сказала Пекарова.