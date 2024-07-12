Операция «Немыслимое-2». Зачем НАТО кастрированная «Украина-Германия»

Новая декларация саммита НАТО — это по-новому звучащие старые желания Запада уничтожить Россию, рассуждает в авторской колонке один из лидеров движения «Донецкая республика» Алексей Муратов.

В НАТО отметили свой юбилейный 75 год в стадии серьёзного кризиса, – пишут западные СМИ. Однако самый серьёзный кризис этот военный альянс должен был переживать сразу после развала СССР. Ведь в 90-е годы первоначальный смысл существования НАТО должен был стоять под вопросом, потому что страны-члены альянса после Второй мировой войны договорились дружить по расчёту ради одной цели – сдерживать СССР.

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Так почему же в то время не говорили о кризисе НАТО и его упразднении после утраты первоначального смысла? Потому что у альянса появился новый смысл – расти дальше, держать в узде своих членов и настраивать их против того, на кого скажут в Пентагоне. Будь то Китай, будь то Индия и так далее.

Ведь о кризисе не приходится говорить, когда ваша финансовая пирамида обрастает новыми вкладчиками. Но тогда почему о кризисе альянса заговорили именно сейчас? Да потому что большая часть вкладчиков подумывает покинуть организацию и играть в другую лотерею, где никого не пытаются натравить на других и не подвергают кого-то опасности.

Да и всё больше возникает вопросов – а кто же реально управляет этим НАТО? Кто настоящий центр принятия решений? Этим вопросом задаются все больше и больше людей в странах Европы и тех же самых США. Понимая, что идёт борьба не только против России, но и против уже ряда стран, которые разворачивают антиколониальное движение.

Сегодня в мире спровоцировано слишком много конфликтов, а НАТО создавалось в относительно мирное время, когда после Второй мировой войны прошло всего 4 года и все зализывали раны. Так почему страны-члены сегодня должны подбрасывать дрова в топку новой мировой войны?

Между тем, НАТО уже опубликовало итоговую декларацию, где Россия прямо обозначена как главная угроза, Украина объявляется страной, ставшей на «необратимый путь» в НАТО, а новая группа организации создана для лучшей координации ВСУ и обучения украинцев с помощью сети командно-штабных структур разных стран.

Впрочем, ничего нового. Просто очередная акция сбрасывания масок, а возможно даже новая подготовка современной стратегии плана «Немыслимое», в котором 80 лет назад Черчилль планировал напасть на СССР, когда ему стало ясно, что план уничтожения России руками Германии провалился. Ведь англосаксы сами привели Гитлера к власти и накачали его деньгами и оружием.

История повторяется. Сегодня Украина выступает в роли кастрированной Германии, чтобы та не вышла из-под контроля и не начала обстреливать своего создателя.

Так что будет, когда Украина падёт? На этот случай НАТО уже определились с действиями. Потому что в новой декларации альянса прямо сказано, что «Россия остаётся самой значительной и прямой угрозой безопасности союзников». А если перевести на нормальный, то уничтожение России до сих пор является главной целью существования НАТО со времён Второй мировой войны.

Новая декларация альянса вполне может в будущем стать современным вариантом плана «Немыслимое» и «Дропшот», который был утверждён спустя несколько месяцев после создания НАТО.