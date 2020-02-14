Ополченец «Чёрный Ленин» на свободе – в восторге от российского КПЗ

14.02.2020, Москва, Михаил Рябов

Известный темнокожий ополченец-коммунист Бенес Айо, приехавший в 2014 году из Прибалтики на защиту Донбасса, а на днях арестованный в России после участия с «леваками» в протестах против строительства мусорной свалки в Шиесе, оказался вновь на свободе.

Айо распространил письмо, в котором рассказал подробности задержания, поблагодарил за помощь вступившихся за него и расписал условия пребывания в неволе, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Напомню, что 6 февраля я прибыл в Россию для того, чтобы рассказать российским общественным организациям и депутатам Госдумы о резком обострении на линии фронта в ЛДНР, об увеличении количества обстрелов со стороны бандеровских карателей и лично попросить Владимира Путина признать независимость ЛДНР…

Во-вторых, меня уже с 2018 года волнует ситуация в Шиесе. Я давно уже хотел приехать туда, чтобы ознакомиться с ситуацией и поучаствовать в мирном народном протесте. 7 февраля я пробыл в Шиес , где жил в палаточном городке и наблюдал за происходящим…

Из Шиеса я со своим товарищем Павлом из-под Архангельска направился в посёлок Урдома и купил билет до Москвы на вечер. А до вечера я прогулялся по Урдоме и сходил на блокпост, где дежурят пожилые люди, не пропуская грузовики с бензином в Шиес…

Затем я к вечеру вернулся на автовокзал Урдомы. Однако ко мне подошёл сотрудник полиции , попросил сдать билет и сообщил мне , что я нахожусь в федеральном розыске в России !!

Я очень удивился… Меня отвезли в отделение полиции и сказали, что в ноябре 2019 года Латвия оказывается подала меня в розыск по линии Интерпола в связи с моей военно-политической деятельностью в Донбассе и призывами к свержению государственного строя Латвии.

Я, разумеется, возмутился и заявил сотрудникам полиции, что я не нарушал никакие законы ни Латвии, ни России… Я вместе со своими товарищами защищаю народ Донбасса от бандеровских карателей, за которыми стоят зажравшиеся украинские олигархи и евро-американские империалисты… А Латвия – это фашистское этнократическое государство – аналог бандеровской Украины, она уничтожает школы с русским языком обучения, в ней запрещена Компартия, а за использование русского языка в публичной жизни могут арестовать.

Латвия поставляет бандеровской Украине боевиков и оружие. Латвия вместе с Литвой, Эстонией, Польшей и Грузией в прошлом году создала русофобскую фракцию в ПАСЕ, требуя исключить Россию из ПАСЕ и ввести против России дополнительные санкции за Крым.

Латвия фабрикует уголовные дела на инакомыслящих, преследует левых активистов, сажает в тюрьмы защитников прав русских. В Латвии с начала 1999 года на меня было заведено более 8 уголовно-политических дел – я трижды сидел в латвийской тюрьме и подвергался там пыткам и избиениям…

Поэтому Россия должна плевать на любые запросы таких фашистских русофобских шавок, как Украина, Польша или Латвия!

Сотрудники Полиции села Яренск Архангельской Области сказали мне о том, что они получили информацию о том, что я нахожусь в розыске по линии Интерпола и поэтому должны разобраться в ситуации и действовать строго в соответствии с юридическими инструкциями.

Сначала меня кратко допросили оперативники уголовного розыска. Они спросили меня о том, что я делаю в Шиесе, чем вообще занимаюсь по жизни и т.д. Спросили меня о том, зачем я делал столько много фотографий в Шиесе и Урдоме. Я сказал, что меня интересует обстановка в Шиесе, борьба людей за чистый Север и вообще меня интересует природа Севера – дремучие леса, снега и местная культура.

Затем меня отвели к прокурору и в очень культурной форме и в присутствии адвоката попросили дать объяснительную и составили протокол задержания.

Мне дали также возможность позвонить перед помещением меня в камеру… Меня задержали на двое суток, направив в Латвию официальный запрос о деталях моего уголовного дела. Я находился в ИВС – изолятор временного содержания (который раньше назывался КПЗ – камера предварительного задержания). Условия содержания в ИВС села Яренск очень хорошие. Я находился один в просторной 4-местной камере. Туалет, раковина с водой. Хороший стол. Мне предложили библиотеку. Я попросил какую-нибудь политическую книжку, и мне дали прочитать книгу «Крест Чубайса» о том, как Чубайс реформировал РАО ЕЭС и фактически разрушил единую российскую систему электросетей, электрогенерации и электроснабжения, разбивая все это на отдельные отрасли.

В день кормили 3 раза. С утра хорошая каша – гречка, пшонка с маслом. Хлеб .

Дали мне несколько пакетиков чая и несколько раз в день давали к этим пакетикам сваренный специально для меня горячий кипяток, так как я не пью чай с сахаром. В обед – суп и второе (картошка или макароны с мясом и котлетами). На вечер опять мясо с гарниром. Кроме того, давали чебуреки и беляши.

Один раз в день давали гулять в боксике на свежем воздухе и мыться под горячем душем .

Я провел в ИВС двое суток – прочитал более 200 страниц книги про Чубайса. Больше читать не мог, так как в ИВС слабый свет, и глаза уставали. Поэтому после каждого часа чтения я либо ходил по камере, либо лежал.

Отношение сотрудников полиции ко мне было очень хорошим и культурным. Меня называли на вы, спрашивали, как я себя чувствую, и нет ли каких – либо просьб или жалоб. Я говорил, что все хорошо.

Некоторые сотрудники полиции даже говорили, что поддерживают то, что я защищаю трудовой народ и участвую в борьбе ЛДНР против бандеровских фашистов.

После двух суток задержания, в четверг в 19.30 меня выпустили из ИВС.

Адвокат Елена Юрьевна помогла мне написать заявление Владимиру Путину о предоставлении политического убежища. После освобождения сотрудник полиции отвез меня в небольшую гостиницу в селе Яренск, а в пятницу он собирается отвезти меня на вокзал. И я поеду в Москву.

Я уверен в том, что Россия как антифашистское государство не выдаст меня Латвии, и я призываю власти РФ никогда не выдавать ополченцев Донбасса и политических беженцев по запросам в другие страны», – рассказал Айо.