Оппозиция имени Навального: Запад расчистил «свято место»

18.09.2020, Москва, Платон Беседин

Отравив Навального, Запад реализовал сверхфункциональную многоходовочку. Выполнил сразу несколько важных задач. Очевидно, например, что пошатнулось будущее «Северного потока – 2» и создалась база для введения нового пакета санкций. В общем, в очередной раз состоялась игра «Россия плохая, очень плохая – ненавидим её».

Однако месседжи отправились и на внутренний рынок. И я сейчас не о том, что зомбированные дурачки в перерывах между уроками разглагольствуют о том, как Россия травит несогласных. Школота нынче такая – всезнающая на словах и ничего не знающая в реальности. Но я всё же несколько о другом. О том, как расчистили оппозиционный полигон. Поясняю.

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В определённый момент так случилось, что под термином «оппозиция» многие в России стали понимать сообщество исключительно таких персонажей, как Навальный, Яшин, Гудков, Соболь. Их, по привычке, называют либералами. При этом, что важно отметить, ничего общего с истинным либерализмом они не имеют, а больше напоминают неофашистов.

Меж тем подобное представление – значительное упрощение. Пусть и широко распространённое. В оппозицию могут входить и аккумулировать электорат (разного количества и качества) люди с принципиально иными взглядами. Оппозиционером, к примеру, до недавнего времени являлся Эдуард Лимонов, чьи идеи, озвученные десятки лет назад, только сейчас реализуются. Уже не им, правда, а другими людьми. Лимонов в той или иной степени не принимал политику Кремля и отрицал навальнят.

То ли покончивший с собой, то ли убитый в тюрьме Тесак – экстремист и националист – так же являлся оппозиционером к действующей власти. Во всяком случае, в вопросах национальной политики.

Сюда же, но с куда большим пиететом и размахом можно и нужно отнести Константина Крылова – очень неоднозначного и вместе с тем выдающегося мыслителя.

Заметьте, все вышеназванные относительно недавно по тем или иным причинам отбыли на тот свет. Это может быть совпадением, а может быть отчасти спланированной акцией. Для чего? И чем такое положение дел угрожает стране?

Фокус в том, что оппозиция в России, действительно, всё больше начинает соответствовать обывательскому представлению. То есть, оказывается представлена главным образом (если не исключительно) так называемыми либералами, которые думают только о своей выгоде и служении хозяевам (западным и местным). Фактически сегодня разравнивается место – уже во многом реализовано – под одного человека – Навального, но не как лидера, а как жертвы, которая своей незавидной судьбой должна проложить дорогу другим, ему подобным. Ещё более гадким выкормышам международных элит.

Это приводит к тому, что Россия остаётся без вариативности мнений. Без тех, кто мог бы защищать народные интересы, отходя сугубо от капиталистической, либеральной повестки, варьирующейся в зависимости от сумм и целей. И такой ход дел не означает развития – наоборот, приближает страну к очень неприятным последствиям.