Ошибка Зе-команды: В Киеве руками чиновников создан очаг коронавируса

29.03.2020, Киев, Вадим Москаленко

Во время эвакуации украинцев из стран с наибольшим количеством заражённых вирусом COVID-19, киевские чиновники, в нарушение всех санитарных норм, не стали разделять потенциально зараженных людей на маленькие группы.

Об этом в эфире своего YouTube-канала рассказал политолог-майданщик Юрий Романенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«На Украине нет системной политики, приведу пример: аэропорт принимает два борта наших граждан одновременно из США и Италии, терминал Д новый закрыли, терминал Ф закрыли, согнали всех в старый советский терминал Б. И вот получается такой смешанный коктейль, когда людей из двух стран, где свирепствует эпидемия коронавируса, сначала загоняют вместе, дальше они долго стоят, обогащая друг друга вирусом.

Что мешало включить разные терминалы и развести людей маленькими группами? Чиновники об этом просто не думают, они думают о том, как минимальными человеческими ресурсами который у них пропустить этот поток, но не думают о том, какие риски создает этот поток. Вот оно, государственное мышление, точнее его отсутствие, во всей своей красоте на Украине», – возмутился он.

Напомним, ранее политолог Дмитрий Куликов выразил мнение, что над украинским народом будет поставлен эксперимент, как работает массовая эпидемия в условиях отсутствия государства, здравоохранения, власти и социального обеспечения.