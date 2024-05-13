«Остались лишь убогие грузины»: иностранные наёмники бегут из обречённой Украины

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Ситуация на Украине настолько критическая, что оттуда бегут даже иностранные наёмники, радостно воевавшие против России, когда линия фронта была стабильной.

Об этом в интервью политологу Виталию Колпашникову заявил военкор Марат Хайруллин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Наемники на Украине начали кончаться, еще осенью 2023 года уже стало меньше. Пока линия фронта была стабильная, наемники прям с удовольствием нанимались. Есть «Darknet», кто знает, там есть несколько известных досок объявлений с наемниками. Понятно, это все от Америки идет. И на этих досках уже начиная с января 2024 Украины все меньше, туда не нанимаются. Ведь наемники, они очень ценят свои жизни. Средний чек найма на Украину – 2,5 тысячи долларов. А средний чек найма, скажем, сейчас нанимают очень много в Среднюю Азию, в Малую Азию, на Ближний Восток, начали в Южную Америку. Средний чек идет у хорошего наемника 10 тысяч долларов. Поэтому у Украины мало очень наемников», – отметил военкор.

«Остались грузины, и то это отщепенцы, которые стараются не высвечиваться. Ичкерийские батальоны – остатки наемников, которые воевали со времён ИГИЛ. И то – они все пытаются навострить лыжи. Это отщепенцы, которые уже понимают, что им некуда деться. Вот там несколько сот грузин осталось… они понимают, что за ними будут персонально охотиться. Есть несколько ориентировок на этих грузин, за них даже назначена награда, даже в Грузии, через, я так понимаю, серьезные криминальные структуры. За то, что они публично убивали наших пленных. Им осталось только там и сидеть. Потому что – как только они окажутся в зоне где-то досягаемости, они будут ликвидированы», – резюмировал Хайрулллин.