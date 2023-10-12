Осуждён укро-нацист, пытавшийся взорвать ТРЦ в Симферополе

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Южный окружной военный суд вынес приговор жителю Симферополя, планировавшему совершить террористический акт в столице Республики Крым.

Об этом сообщает УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.

Отмечается, что противоправные действия гражданина были предотвращены сотрудниками крымского УФСБ в апреле 2022 года.

Установлено, что житель региона 1988 года рождения, бывший военнослужащий морской пехоты Вооруженных сил Украины, сторонник неонацизма, осуществлял по указанию националистов запрещённого в РФ признанного террористическим полка «Азов» подготовку взрыва и поджога в одном из торгово-развлекательных центров г. Симферополя.

«По адресу проживания террориста изъято самодельное взрыво-зажигательное устройство с поражающими элементами, компоненты для его изготовления, экстремистская литература и атрибутика украинских нацформирований. В используемых средствах связи обнаружена переписка с украинскими радикалами с обсуждением планируемого теракта», – говорится в сообщении.

Также подсудимый, используя мобильный телефон, разместил в 2022 году на странице одной из социальных сетей текстовые комментарии, содержащие призывы к осуществлению террористической деятельности, заявления о признании идеологии и практики терроризма – «правильными, нуждающимися в поддержке и подражании».

«В отношении задержанного следственным отделом УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 30 и части 1 статьи 205 (приготовление к террористическому акту), части 1 ст.222.1 (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств), ч.2 ст.205.2 и ч. 2 ст. 280 УК РФ», – отметили в УФСБ по Крыму.

Суд признал гражданина виновным и назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок 11 лет в исправительной колонии строгого режима с отбыванием первых 2 лет в тюрьме со штрафом в размере 50 тысяч рублей. Приговор в законную силу не вступил.