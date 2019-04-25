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25.04.2019, Киев, Максим Карпенко
 
Политика, Пропаганда, Украина
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«От мовы люди начинают светиться» – министр культуры Украины

Тот, кто использует украинский язык в общении, становится красивее и счастливее. Об этом со сцены, установленной под Верховной радой, заявил министр культуры Евгений Нищук, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Так чиновник прокомментировал сегодняшнее принятие в парламенте жесткого закона о фактически тотальной украинизации.

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«Это очищение от скверны «Русского мира», это еще один удар по их пропаганде, по тем сателлитам, которые годами и во времена независимости Украины, против чего восставали и два майдана, постоянно звучало, что, мол, сеется раскол. Какой раскол, когда миллионы красивых людей будут говорить на одном из самых красивых языков на планете. Тот, кто использует этот язык, он просто становится красивее внутренне, внешне, он светится, потому что это уникальный певучий язык, он дает силы», – заявил Нищук.

Ранее, как сообщал «ПолитНавигатор», Нищук назвал Донбасс «генетически неполноценным».

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