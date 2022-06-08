«От скудоумия стреляют себе в голову»: Запад провоцирует мировой хаос антироссийскими санкциями

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Посредством агрессивной санкционной политики в отношении РФ – Европа усугубит собственное экономическое положение, спровоцировав в странах Африки голод и миграционный кризис.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил профессор Высшей школы экономики Дмитрий Евстафьев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Он убежден, что наибольшую угрозу для Западного мира представляет возникновение продовольственной катастрофы в странах африканского континента.

«Где действительно возможен голод и его социальные последствия – то есть, миграция – это, конечно, Африка. И это миграция из Центральной и, прежде всего, Западной Африки, где уже признаки голода и гражданской войны были, через Северную Африку – в Европу. Через некотролируемое Средиземноморье – в Италию, Францию и т.д.», – поясняет Евстафьев.

Эксперт подчеркивает, что введенные ограничительные меры в отношении РФ были нацелены на ухудшение условий жизни, прежде всего, в развивающихся государствах. Он отмечает, что изначальный план Европы «экономически обескровить» Россию – с треском провалился, и теперь она рискует встретиться с серьезными проблемами.

«Это – не от какого-то хитрого плана европейцы выстрелили самим себе в голову. Это – от абсолютного скудоумия современных европейских элит, которые еще не просто захотели Россию экономически раздербанить, в ходе санкций, что были в режиме спринт, но еще и захотели на этом деньги заработать, потому что – российскую нефть, удобрение, зерно будут возить европейские перевозчики. Мы должны были продавать все с очень большим дисконтом. Мы это делать отказались. Индия нефть с дисконтом с удовольствием покупает, но и европейцы хотели с дисконтом, как и газ. Ситуация – рукотворная, от скудоумия, и грозит тяжелыми социальными последствиями, прежде всего, европейцам», – предупреждает Евстафьев.

Экономист настоятельно рекомендует Западу переосмыслить свое отношение к складывающейся ситуации в мире.

«Европейцы должны понять, что разблокирование международного рынка зерна и участие России в нем, прекращение политической игры вокруг «украинского зерна», которого, скорее всего, в тех объемах уже нет, является залогом относительно спокойного прохождения, прежде всего, Южной Европы, осенне-зимнего периода 2023 г. Нужно просто сказать европейцам: «У вас в 2022 году – энергетический кризис с потенциалом коллапса. Зачем еще его дополнять миграционным кризисом, поссорившись, заодно, с Эрдоганом?». Мы же знаем, как Эрдоган решает проблемы связанные с миграцией: отворачивается, в какой-то момент, и 1,5 – 2 млн беженцев в Европу закачиваются. Европейцы должны включить мозги», – призывает он.