Отчаявшиеся севастопольские предприниматели обратились к Путину

20.12.2018, Севастополь, Галина Шершнева

Более двухсот севастопольских предпринимателей, лишившихся бизнеса из-за закрытия торгово-развлекательного центра «Муссон», написали обращения в адрес президента РФ Владимира Путина.

Перед этим они прошли шествием по улице Ленина от прокуратуры до приёмной Президента на площади Нахимова.

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Об этом сообщает издание «Форпост», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Прокурор нас не принимает, и мы не знаем, как выходить из ситуации. Всё выполнено в “Муссоне”, можно открывать помещение, можно работать, но почему-то наше здание не вводят в эксплуатацию, не заканчивают исполнительное производство. Может, нам президент поможет, или аппарат президента», — говорит владелец ПАО «Муссон» Владимир Плотка.

Две недели назад митингующие написали коллективное обращение в адрес прокурора с просьбой – инициировать отмену обеспечительных мер, наложенных судом по иску надзорного ведомства, поскольку все нарушения пожарной безопасности в «Муссоне» были устранены. Под письмом стояло 2,5 тыс подписей. Ответа они не получили.

21 декабря состоится очередное заседания Гагаринского районного суда. И есть вероятность, что судья снимет обеспечительные меры. Тогда спустя 15 дней торговый центр сможет начать работу.

В начале декабря Арбитражный апелляционный суд Севастополя признал, что торговый центр «Муссон» законно эксплуатирует свой третий корпус. Ранее были введены в эксплуатацию и корпуса № 2 и № 9, устранены все замечания МЧС по всем трём корпусам.

Как сообщал «ПолитНавигатор», «Муссон» был в числе семи торговых центров Севастополя, которые были закрыты весной в рамках кампании по проверки пожарной безопасности подобных заведений. На сегодняшний момент он единственный остается закрытым.

Из-за закрытия «Муссона» Севастополь остался не только без крупнейшего ТЦ, но и без спортивного комплекса, кинотеатра, крытого катка.

В «Муссоне» работали многозальный кинотеатр, арт-площадка «Атриум», детский развлекательный комплекс площадью 7000 м3, ледовый каток площадью 1700 м3, боулинг, центр бильярда и огромный спортивный центр, где проходили соревнования всероссийского уровня, а занятия во многих детских секциях и группах инваспорта были бесплатными.

Юные спортсмены занимались летом на открытых площадках, но севастопольский климат не позволяет это делать круглогодично. За минувшее лето из-за закрытия спортивного центра «Муссон» пришлось перенести из Севастополя несколько соревнований всероссийского уровня.

По оценке Плотки, с момента закрытия торгового центра в мае неуплаченные налоги, потери арендаторов и самого ПАО «Муссон» составили не менее 500 млн рублей. Лишены рабочих мест порядка 500 предпринимателей. Многие из них просто разорились.