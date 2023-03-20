Откровения Данилова: Украина будет считать победой захват Приднестрвья, Абхазии и Южной Осетии

Анатолий Лапин.  
20.03.2023 08:57
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Молдова, Приднестровье, Россия, Украина


В условие своей победы Украина закладывает уже не только выход на границы 1991-го года, но и захват Молдовой Приднестровья, а Грузией – Абхазии и Южной Осетии.

Об этом в интервью журналистке антироссийского пропагандистского канала «1+1» заявил секретарь Совбеза Украины Алексей Данилов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

В условие своей победы Украина закладывает уже не только выход на границы 1991-го года,...

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«Есть четыре вещи, за которые мы не можем выходить: возвращение к границам 91-го года, уголовная ответственность всех тех людей, которые совершили эти преступления, полная сатисфакция выплат всех контрибуций, необходимых для того, чтобы они заплатили за все, что натворили на нашей территории и четвертое – это вопрос гарантий нашей безопасности, но не такие, как была в 94-м году, а совсем в другом виде. Эти четыре вещи ключевые для нас», – сказал чиновник.

«Но я хочу сказать, что мы-то понимаем, что нам надо делать дальше и как мы должны дальше отрабатывать, что для нас победа. Я могу сказать, что если не будет решен вопрос Молдовы, если вопрос ПМР не будет закрыт раз и навсегда, то вопрос дестабилизации будет оставаться на наших границах и тогда та территория будет постоянно находиться как точка напряжения. Тогда не о каком развитии не будет идти речи. То же самое касается и Грузии», – заявил Данилов.

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