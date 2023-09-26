«Отношения натянулись»: Арестович пророчит сокращение западной помощи в 2024 году

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Отношения между Киевом с Вашингтоном серьёзно ухудшились, поэтому Украине следует ожидать заметного сокращения западной помощи в 2024 году.

Об этом в интервью в интервью журналисту Василию Голованову заявил бывший советник офиса президента Украины Алексей Арестович, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.

«Ощущение, что отношения [между Украиной и США] натянулись. Украинский трек является одним из важных в американской повестке, Украина там мелькает постоянно и в негативном смысле. Поэтому нам предстоит крайне нелёгкая борьба за продолжение помощи. С одной стороны, придётся отбиваться от этих мечей, которые летят в сторону Украины по поводу коррупции», – сказал Арестович.

Он подчеркнул, что требования США согласиться на переговоры будут всё настойчивей, и в 2024 году наступит кризис в отношениях между Вашингтоном и Киевом.

«И с другой стороны, надо отбиваться от предложений: «Может, вы сядете за стол переговоров?» Прямо так никто не говорит, но на уровне сомнений, что мы действуем неэффективно, ощущается очень хорошо. Поэтому могу сказать так – весь этот год мы будем испытывать всесторонне давление со стороны США. И каждый пакет помощи на 2024 год, и весь трек будет идти по линии ужесточения. И это будет нелёгкий год в отношении украино-американских отношений», – подытожил экс-советник президента.