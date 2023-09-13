Отношения России и Африки выходят на качественно иной уровень – Бабаков

Москва выстраивает новый формат отношений с африканскими государствами – вместо простой купли-продажи Россия делится технологиями.

Об этом в дискуссионной панельной сессии журнала «Международная жизнь» заявил вице-спикер Госдумы РФ Александр Бабаков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Саммит Россия-Африка показал не просто желание африканских стран сотрудничать с Россией, он показал совершенно иное качество и видение этого сотрудничества.

Все представители, которые сегодня выступали, они говорили, что Россия даже в сегодняшнем состоянии может максимально содействовать их развитию, выходя не на развитие торговых отношений, а на передачу технологий, создание предпосылок для их экономического суверенитета.

Это совершенно новое качество отношений. И для нас это крайне выгодно, потому что мы, передавая им технологии, не только способствуем их развитию, но и сами выходим на новый уровень, высвобождая ресурсы для иного качества производительных сил внутри страны», – сказал Бабаков.