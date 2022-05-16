Отсидеться никому не удастся – страны ОДКБ обсудили ситуацию на Украине

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Новости Украины

На фоне накачки Украины оружием странами НАТО, становится очевидно, что происходящее коснётся всех, а потому пора выходить на новый уровень геополитических масштабов.

Об этом на юбилейном саммите в Москве говорили лидеры стран-участниц ОДКБ, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Коллективный запад ведет ожесточенную борьбу за сохранение своих позиций. В ход идут все средства, в том числе в зоне ответственности нашей организации. От бряцания натовским оружием у наших западных границ, до развязывания против нас, в первую очередь, против России и Белоруссии, полномасштабной гибридной войны. НАТО агрессивно наращивает мускулы, затягивает к себе в сети вчерашних нейтральных Финляндию и Швецию. Действует по принципу: кто не с нами, тот против нас, лицемерно продолжает декларировать свою оборонительную направленность. На этом фоне контрастно выглядит подлинно оборонительная и миролюбивая позиция ОДКБ», – заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко. «На западном фланге нашей организации наращивается военное присутствие США, ускоренными темпами модернизируются военная инфраструктура, идут многочисленные учения НАТО, прямо сейчас на территории 19 европейских стран, в том числе у наших границ в Польше, проходят крупномасштабные учения «Защитники Европы 2022». От кого они защищаются? Догадайтесь сами», – отметил белорусский лидер.

Касаясь российско-украинских отношений, он подчеркнул, что происходящее касается всех стран-членов организации.

«Пока на западе, в том числе в Вашингтоне, мы наблюдаем их желание максимально продлить конфликт. Для этого Украину и продолжают накачивать оружием. Цели понятны. Максимально ослабить Россию, утопив ее, как они говорят, в этой войне, а можно сделать так, чтобы полыхнуло пошире. Это мы тоже наблюдаем. Если замысел такой, то, наверное, отсидеться ни у кого не получится», – отметил Лукашенко.

Лидер Казахстана Касым-Жомарт Токаев выразил уверенность, что на фоне геополитической ситуации в мире, ОДКБ пора расширять полномочия, вплоть до подключения к миротворческой деятельности ООН.

«Как вы знаете, по инициативе Казахстана учрежден институт спецпредставителя генерального секретаря по развитию миротворчества. Таким образом, все необходимые инструменты сформированы, и на наш взгляд нужно уже ставить задачу подключение ОДКБ к миротворческой деятельности ООН. Данный шаг укрепит правосубъектность ОДКБ, обеспечит практику участия организации в международных операциях по поддержанию мира», – сказал Токаев.

Президент РФ Владимир Путин вернулся к вопросу расширения НАТО и заверил, что опасности со стороны Финляндии и Швеции нет, однако в случае расширения натовской военной инфраструктуры, разговор будет другой.

«Что касается расширения, в том числе за счет новых членов альянса Финляндии, Швеции – у России нет проблем с этими государствами. В этом смысле, непосредственной угрозы для нас, расширение за счет этих стран для России не создается. Но расширение военной инфраструктуры на эту территорию, безусловно, вызовет нашу ответную реакцию. Какой она будет, мы будем смотреть, исходя из тех угроз, которые нам будут создаваться. То есть, проблема создается на голом месте», – заявил Владимир Путин.

Отметим, что авторы Телеграм-канала Центра анализа, исследований и прогнозирования Balkan-Centre обратили внимание, что юбилейный саммит ОДКБ открылся в зале с гербом Российской империи. Эксперты выразили уверенность, что за общими фразами официальной части должен последовать жёсткий разговор за закрытыми дверями.

«Послание ли это союзникам РФ по альянсу или её оппонентам, не очень понятно. Скорее всего, и тем и другим сразу. Несмотря на связи в блоке, далеко не все участники альянса выступили с Российской Федерацией единым фронтом в украинском кризисе. Некоторые, как Казахстан и Таджикистан, например, заявили о недопущении обхода санкций Запада через их территории и финансовую инфраструктуру. Западные наблюдатели предполагают, что на закрытой части саммита может обсуждаться проведение миротворческой операции ОДКБ на территории Украины, однако у нас есть определённые сомнения, что Россия станет просить о помощи. Не для того союзников через зал с имперским орлом выводили», – комментируют на канале.