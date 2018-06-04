04.06.2018, Москва, Елена Острякова

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Оздоравливать Украину придется извне и по частям

Украина не в состоянии освободить себя от нынешней власти сама.

Об этом сегодня в эфире телеканала «Россия-24» заявил вице-президент Российской академии геополитических проблем Андрей Марчуков.

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«Освободить Украину можно только по частям. Если подходить к ней как к целостному государству, ничего не получится. Все, кто сейчас живет на Украине и не согласен с властями, испытывают чувство безысходности, бесперспективности и безнадежности. Изнутри Украину оздоровить и освободить нельзя. Только извне и только по частям», – сказал Марчуков.

В свою очередь симферопольский политолог Дмитрий Таран заявил, что на Украине 28 миллионов русскоязычных человек находятся в оккупации.

«Наша цель – в завершении государственного переворота на Украине, сворачивании фашистского государства, уничтожении бандеровского проекта. Поэтому контрпереворот нужно делать на всей территории страны, а не по частям. А дальше в обычном режиме контртеррористической операции доводить за 3-4 года ее до кондиции. Тогда большое количество беженцев и политиммигрантов смогут вернуться», – сказал Таран.