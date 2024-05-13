Пашинян оказался один на один с массовым народным движением протеста

Армения находится на пороге новых социальных и политических потрясений, связанных с геополитической переориентацией руководства страны на Запад и сдачей национальных интересов. При этом внутри республики поднимается новая волна народного протеста, способная низвергнуть нынешний режим.

К такому выводу приходит международный обозреватель «ПолитНавигатора» Айнур Курманов.

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Но на этот раз мы видим чисто низовое движение, принявшее национально-религиозный характер, когда в ситуации разложения существующих политических сил, в том числе и оппозиции, поражённых коррупцией, ядом либерализма и преклонением перед англосаксами, церковь оказалась единственной силой, способной бороться и встать во главе всего сопротивления.

По сути, она осталась последней государствообразующей структурой, которая не предала интересов страны и выступает за сохранение суверенитета и в защиту армянского народа. Поэтому все те, кто был разочарован в оппозиции или не желал поддерживать прежних правителей и чиновников, вполне охотно откликнулись на призыв церковных иерархов, которые по сути объединили под своим началом всех недовольных нынешним режимом.

Не зря лидером объединения «Тавуш во имя Родины» стал архиепископ Армянской апостольской церкви (ААЦ) Баграт Галстанян, который стал руководителем борьбы против передачи четырёх сёл Азербайджану в рамках объявленной еще 19 апреля делимитации, а затем повёл всех разгневанных жителей 6 мая походом на Ереван, где уже 9 и 10 мая прошли массовые митинги с его участием.

На масштабных акциях в столице Баграт Галстанян призвал к всеобщей кампании неповиновения с целью вынесения импичмента действующему премьеру и отстранения его партии от руководства страной. Фактически он призвал к священной войне против действующей власти, заявив на митинге 10 мая следующее:

«Мы не отклонимся от нашей повестки, как бы нас ни уговаривали и ни угрожали нам. Пусть каждый из вас решит, какой груз он возьмет на себя. Каждый из вас должен стать солдатом – забудьте о званиях, сегодня солдаты все. Да благословит Господь всех».

Более того, Баграт Галстанян и его движение начали осуществлять многие политические и даже государственные функции, поручив отставным дипломатам и силовикам, которые были на митингах 9 и 10 мая, подготовить альтернативные курсу Пашиняна концепции по делимитации границы и повышению системы безопасности страны. По его призыву оппозиционные депутаты пообещали инициировать и процесс импичмента в парламенте и даже сложить с себя полномочия, если он не пройдёт.

А уже с 11 мая по всем регионам страны начались акции протеста под лозунгом отставки Пашиняна, которые завершились арестами десятков человек. Так, появились сообщения, что полицейские арестовали шестерых участников протестной акции, собравшихся у одной из местных школ в Эчмиадзине с целью «встретить» Пашиняна, так как якобы у них обнаружили оружие и боеприпасы.

В самой столице сторонники Баграта Галстаняна начали акции неповиновения, создавая заторы на городских дорожных узлах. В итоге в Ереване полицейскими было задержано 44 активистов, прошли превентивные аресты отдельных общественных деятелей. Вышли на протесты и жители Лорийской и Ширакской области Армении. В Лори в знак поддержки этого оппозиционного движения и его лидера Баграта Галстаняна перекрыли дорогу Спитак-Ереван.

С понедельника кампания всеобщего неповиновения должна расшириться, так как к протестам вновь присоединятся студенты и не исключены крупные забастовки в разных отраслях. Фактически дело идёт к параличу экономической деятельности.

И похоже, что все надежды Пашиняна и К на то, что протест выдохнется сам по себе, не оправдались и поэтому сейчас в правительстве обдумывают различные варианты нейтрализации движения, в том числе и через активное использование репрессий.

В частности, армянское издание «Грапарак» со ссылкой на свои источники сообщило, что силовики уже работают над открытием ряда уголовных дел в отношении Баграта Галстаняна с целью его дальнейшего ареста. Единственное, что их сдерживает, так это страх перед возможными массовыми беспорядками в случае задержания архиепископа.

И такие опасения вовсе не беспочвенны, так как глава Тавушской епархии ощущает полную поддержку со стороны других епископов и иерархов церкви, что придаёт кампании уже общенациональный и даже международный характер. Так, предводитель Ширакской епархии ААЦ архиепископ Микаел Аджапахян выразил свою поддержку движению «Тавуш во имя Родины», созданную Багратом Галстаняном.

«На данный момент Баграт Галстанян возглавил это движение, выступив против лжи, обмана, публичного и постоянного унижения, превращения поражения в знамя и идеи жить на коленях. Я заявляю, что полностью поддерживаю своего Святого Брата», – сказал глава Ширакской епархии.

Поэтому, когда лидер движения «Тавуш во имя Родины» обратился к армянской диаспоре в мире за поддержкой, то получил самый широкий отклик. И уже с воскресенья в 11 странах мира, включая Францию Бельгию, Болгарию, Кипр, Даниию, Германию, Грецию, Нидерланды, Румынию, Швецию и Великобританию начались акции солидарности с жителями Тавушской области. Часть из протестующих даже намерена приехать на свою историческую родину, чтобы принять участие в митингах.

Интересно, что в своём противостоянии с либеральной верхушкой архиепископ еще и удачно сформулировал задачи движения, перефразировав недавние высказывания самого Пашиняна.

«Духовная Армения победит новую Армению. Настоящая Армения должна победить фальшивую, фейсбуковскую Армению», — заявил Галстанян.

Как известно, нынешний премьер в своей пропаганде в последнее время активно использовал словесное противопоставление «новой» прозападной, а значит «прогрессивной» Армении «старой» или «исторической». Теперь христианский служитель вернул ему эту фразу только в другом виде, заявив, что именно поднимающаяся традиционная и реальная масса переломит хребет компрадорской неоколониальной верхушке, продавшей страну.

И если после поражение в 44-дневной войне 2020 году в республике ощущалась психологическая апатия и депрессивные настроения, когда нынешней элите удалось через пропаганду возложить моральную ответственность за произошедшую сдачу территорий на Москву, то теперь новый подъём вызван односторонней передачей уже исконных армянских земель и деревень в Тавуше Азербайджану, что ведёт и к захвату азербайджанскими войсками всех укреплённых районов в этой местности.

Даже предательство Ереваном Арцаха в сентябре прошлого года не вызвало такого массового возмущения, так как многие поверили в сказку Пашиняна о том, что после ликвидации Карабаха удастся добиться замирения с Баку и Анкарой и превратить страну в некий «перекрёсток мира». Теперь уже очевидным становится угроза для всех армян, проживающих в республике, так как в результате делимитации в Тавуше произойдёт разрушение укреплённых районов и откроется для азербайджанских войск беспрепятственный проход вглубь самой Армении.

Ни у кого уже нет сомнений в том, что дело оборачивается реальной оккупацией, а ликвидация пограничных постов и вывода российских пограничников сначала из Тавушской, а теперь и из Сюникской области полностью открывает рубежи страны для возможной вооружённой агрессии со стороны Азербайджана.

По сути это была одна из задач Никола Пашиняна во время его визита в Москву на саммит ЕАЭС, где он при переговорах с Владимиром Путиным попросил убрать российских военнослужащих с еще непрошедших делимитацию и демаркацию границ.

И его поспешный отъезд обратно, чтобы не участвовать в параде Победы 9 мая, показал, что Ереван и не собирается как-либо менять или корректировать свой курс. Следующим демаршем стал отказ вносить членские взносы в ОДКБ.

И даже если нынешняя ситуация не приведёт сейчас и сразу к новому витку конфликта с Азербайджаном, то отдаление Армении от России обязательно ударит по экономике и лишит республику многих преференций и выгод, в том числе и от создания единого энергетического рынка.

Об этом напрямую заявил глава исследовательского центра «Альтернатива» Татул Манасерян, отметив, что вслед за геополитическим разворотом на Запад начнутся и разрушительные процессы в экономике.

«Армения отталкивает от себя своего крупного партнера. Уверен, энергетический рынок сформируется, однако до Армении он дойдет тогда, когда в стране придет осознание, что на этом рынке вопросы решают не нахрапом, а в атмосфере партнерства», — подчеркнул эксперт.

Ослабил «миротворческую» позицию и общее положение Никола Пашиняна и провал двусторонних переговоров 10 – 11 мая в Алма-Ате между главами внешнеполитических ведомств Армении и Азербайджана Араратом Мирзояном и Джейхуном Байрамовым, так как сторонам не удалось найти компромисс. Было лишь заявлено, что переговоры продолжатся в «конструктивном русле».

Это еще раз показало, что без посредничества Москвы и работы в формате «3+3» с участием Анкары и Тегерана реального мирного урегулирования и стабилизации в регионе достичь будет невозможно, несмотря на все старания Запада убрать Россию из этого процесса через подобные инициативы казахстанского руководства.

Поэтому сценарий, разыгранный при участии Астаны и Лондона, пока не сработал, но только ухудшил общий имидж правящей верхушки внутри страны, так как у многих стало формироваться стойкое ощущение, что происходят лишь односторонние уступки и фактическая капитуляция перед Баку, а не работа по заключению равноправного мирного соглашения.

А это грозит уже политическим кризисом, если действительно оппозиционные партии сложат свои депутатские мандаты и потребуют проведения внеочередных парламентских выборов. И в этой ситуации движение «Тавуш во имя Родины» во главе с церковным архиепископом может сыграть роль настоящего тарана, который наконец-то вскроет, казалось бы, неприступную крепость прозападных либералов.

В любом случае массовая мобилизация в рамках всеобщей кампании неповиновения не сулит Николу Пашиняну и его команде в ближайшем будущем ничего хорошего.