30.07.2019, Киев, Владимир Гладков

Возвращение ЛДНР под контроль Киева принесёт ему множество серьёзных проблем, связанных с российскими гражданами, проживающими в этих регионах.

Об этом в эфире телеканала «Прямой» заявил министр по делам «временно оккупированных территорий» Вадим Черныш, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Если мы получим контроль над оккупированными территориями, то появляется очень серьёзный дестабилизирующий фактор. То есть они скажут: теперь эти люди с российскими паспортами могут претендовать на должности местного самоуправления, на должности, которые будут на этих территориях. Проблема в том, что многие должностные лица имеют и сейчас два гражданства. И даже были скандалы на выборах. Потому нельзя ведь сказать: «С этой страной так, а с этой так», – пожаловался министр, позабыв о двойных стандартах Киева.

После чего Вадим Черныш отметил, что было бы разумно запретить лицам, получившим российское гражданство после подписания Владимиром Путиным указа о выдаче паспортов, занимать любые государственные должности.

Отметим, за российским гражданством массово ринулись не только жители республик Донбасса, но и жители других регионов Украины.