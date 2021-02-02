Паззл сложился: Боевики Навального, МI-6 и СБУ вместе шатают Россию

02.02.2021, Москва, Елена Острякова

Новости Украины

Служба безопасности Украины, напрямую подчиняющаяся Владимиру Зеленскому, который не так давно вопреки протоколу встречался с руководством британской разведки MI-6, активно пытается участвовать в дестабилизации обстановки в России, подстрекая к беспорядкам сторонников Алексея Навального.

Соответствующее расследование опубликовал Telegram-канал «Рокот», специализирующийся на раскрытии личных данных участников беспорядков в РФ.

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Авторы расследования выяснили, что граждане Украине под руководством кураторов СБУ распространяли в социальных сетях фейковые сведения об «убийствах полицией мирных протестующих» на митингах Навального, публикуя постановочные фотографии и снимки.

В частности, из Киева под наблюдением сотрудников СБУ модерируется Youtube-канал «Обманутый россиянин». Установлена связь украинских спецслужб также с российскими анархистами и прочими леворадикалами, участвующими в антиправительственных акциях.

«Служба безопасности Украины намеренно проводит свои подлые информационно-психологические и агентурные операции на территории России? Пытается исподтишка нагадить, раскачивая протесты с участием несовершеннолетних детей с неокрепшей психикой, подверженных любому влиянию извне?» – задают очевидные вопросы авторы материала.

В подтверждение данных расследования можно привести и снимки с воскресных акций протеста в поддержку оппозиционного блогера Алексея Навального.

Так, в Иваново развернули украинский флаг, в Перми один из участников снимал происходящее на мобильный телефон, украшенный тризубцем (такой же персонаж был замечен журналистом Романом Головановым в столице), рядом с женой болгера Юлией Навальной шел человек в желто-голубой маске.

Следует также напомнить, что перед началом первой серии акций 23 января студентка из Незалежной учила в тик-токе навальнистов, как в случае задержания представляться «американским туристом, забывшим паспорт в отеле».

Связь между Навальным и Украиной не только в любви к майданам. Накануне российские СМИ опубликовали видео, где зафиксирована встреча сотрудника ФБК (иноагент) Владимира Ашуркова и сотрудника посольства Великобритании. ФСБ считает этого британского сотрудника агентом MI-6.

Паззл легко складывается, если вспомнить, что президент Украины Владимир Зеленский во время своей поездки в Лондон в октябре прошлого года встречался с главой британской разведки Мi-6 Ричардом Муром, хотя главе государства по протоколу делать этого не положено.

Итогом встречи стала активизация британских военных в южных областях Украины, граничащих с российским Крымом, участие королевских ВВС в провокационных полетах недалеко от полуострова, а теперь и совместная поддержка навальнистов в РФ.

«С самого начала образования, с 91-92 годов так называемой независимой Украины, ее спецслужбы в разной степени активности работали против России. Но с 2014 года они стали работать под непосредственным руководством американских и европейских спецслужб, направленно», – считает политолог Сергей Михеев.