Пекин и Москва решают проблему отказа китайских банков обслуживать российские платежи

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Между Россией и Китаем продолжает углубляться экономическое сотрудничество, в результате чего объемы торговли между странами вышли на рекордные показатели.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил посол КНР в РФ Чжан Ханьхуэй.

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«Отношения двух государств выдержали испытание международной турбулентностью и служат примером дружественных обменов и взаимовыгодного сотрудничества между крупными соседними странами», – подчеркнул дипломат в интервью «Известиям».

Он добавил, что политическое взаимное доверие между двумя странами продолжает углубляться, а «большой корабль китайско-российских отношений, преодолев все препятствия, устремился вперед».

«Значительно возросли масштабы торговли. Китай уже 14 лет остается крупнейшим партнером России в сфере торговли, которая в 2023 году преодолела влияние неблагоприятных внешних факторов и досрочно достигла цели в $200 млрд, установленной главами двух государств, ее объем составил рекордные $240,1 млрд. Доля расчетов в нацвалютах превысила 90%. С января по август 2024 года товарооборот достиг $158,4 млрд, увеличившись на 1,9% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года», – сказал посол.

Его внимание обратили на проблему, связанную с отказом ряда китайских банков обрабатывать платежи из Росси, и поинтересовались, заинтересована ли КНР в решении этого вопроса?

«В последние годы доля расчетов в нацвалютах в двусторонней торговле значительно увеличилась, и финансовые учреждения обеих стран вместе работают над торговыми расчетами, управлением активами, страхованием и другими рыночными потребностями двух стран. Столкнувшись с подобной проблемой, вызванной санкциями со стороны третьих стран, соответствующие ведомства Китая и России активно координируют свои действия, стремясь как можно скорее найти эффективные решения», – ответил Ханьхуэй.