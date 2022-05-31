«Перемога» ВСУ превращается в «зраду»: ВС РФ приближаются к Харькову с севера

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Новости Украины

Российские войска после многочисленных обстрелов Белгородской области возвратили инициативу на Харьковском направлении и отбросили ВСУ практически на прежние позиции. Туда, где украинские силы находились до предпринятого в первых числах мая контрнаступления по направлению к российской границе.

Как сообщают российские источники, по состоянию на 31 мая украинские военные формирования (ВФУ) вытеснены на рубеж Дергачи-Циркуны. По некоторым данным, местами ВФУ отступили за окружную дорогу Харькова.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.

Собственно, по звукам работы артиллерии в самом Харькове понятно, что бои идут в непосредственной близости от города.

ВС РФ продолжают обстреливать военные объекты на севере области. Так, в ночь на 31 мая были нанесены удары по населенным пунктам Питомник, Старый Салтов, Золочев. Были прилеты по гнездам ВФУ в самом Харькове.

Тем временем на информационном фронте что у Минобороны Украины, что у Харьковского гяуляйтера Синегубова – без перемен.

В украинском варианте «героям» остаются буквально миллиметры до выхода к границе, местами они уже обнимают пограничные столбы. Правда, при этом зачем-то продолжают рыть окопы в Харькове, в частности, на Алексеевке (Дергачевское направление).

Даже об обстрелах на севере Харьковской области Генштаб ВСУ предпочитает не упоминать, в сводке от 31 мая упоминаются исключительно населенные пункты на других направлениях:

«На Харьковском направлении РФ обстреливала объекты ВСУ в районах населенных пунктов Терны, Лозовая, Протопоповка, Руднево, Соколовка и других». «В Харькове снова слышны взрывы. Не волнуйтесь, это запуски нашей арты», – успокаивают горожан «патриотические» паблики.

И далее в том же ключе:

«Никакого усиления войск орды на нашем направлении нет. Они нагнали войска в Курскую область для усиления госграниц… Орки обстреливают Харьковскую область, чтобы держать психологическую угрозу повторного наступления, но сегодня это маловероятно… Западные эксперты и исследователи войны сообщают о контрнаступлении ВСУ на Харьковском направлении. По их мнению, наши военные разрезали северную группировку оккупантов на две части, тем самым осложнив снабжение этих боевых групп. Немаловажный факт: ВСУ все ближе к границе РФ».

В общем победно-успокоительном хоре диссонансом звучит заявление командира территориальной обороны Днепра Геннадия Корбана.

«Сумы, Чернигов, Харьков – необходимо срочно строить глубокую эшелонированную оборону. Укрепляйте северные границы! Оставьте интрижки и не теряйте зря времени, парни», – запоздало призывает бывший подельник Коломойского.

Но в целом тенденция определилась: информация украинских источников часто представляет собой отзеркаленные сообщения российских военкоров и сводки Генштаба ВС РФ. В результате очередное поражение украинских военных автоматически превращается в «перемогу».

Впрочем, иногда случается креатив, наподобие знаменитого переносного пограничного столба. Но это видео, как утверждает экс-начальник харьковского СБУ, стоило боевикам четверых «200»-х и троих «300»-х.

«Герои» из подразделения ССО «Кракен» предпочитают не рисковать и проводить пиар-акции в тылу.

Так, 30 мая «Кракены» устроили показательные выступления, буквально потрясшие харьковчан цинизмом. А именно подкатили к пункту раздачи гуманитарной помощи, развернули свой флаг, сделали несколько фото, свернули флаг и уехали. На этом их гуманитарная миссия окончилась.

Мерзко, но не удивительно. Не так давно именно таким способом снимались ролики о «массовых» митингах «Нацкорпуса»- политического крыла «азовцев». На фоне акций других политических сил. А однажды горстка дюжих нацистов с украинскими флагами ворвалась в шествие «Бессмертного полка» на Мемориале Славы, закрывая от камер иностранных и украинских телеканалов знамена Победы.

Такими вот методами (кроме насилия, запугивания и убийств) после событий 2014 года создавался миф о «проукраинском» Харькове.