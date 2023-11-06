Пинчук предположил, почему Буданов не в могиле и до сих пор пьет кофе

Елена Острякова.  
06.11.2023 18:19
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Дзен, Диверсии, Общество, Политика, Россия, Скандал, Терроризм, Украина


Киев организует теракты только против известных в патриотических кругах россиян, но никогда против действующих российских чиновников.

Об этом в интервью телеканалу «Царьград» заявил первый министр государственной безопасности ДНР, доктор политических наук, герой ДНР Андрей Пинчук, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Киев организует теракты только против известных в патриотических кругах россиян, но никогда против действующих...

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«Если вы внимательно посмотрите на состав тех, на кого покушались удачно и успешно, то чаще всего это люди в определенной степени известные, но не властные. Это не те люди, которые будут принимать решение, например, об ударе по Киеву или уничтожении господина Буданова. Они наносят удары так, чтобы уязвить общественное сознание, но с другой стороны, делают все, чтобы не бить по тем, кто может ответить аналогичным образом. В итоге господин Буданов пьет кофеек и раздает интервью, и с ним ничего не происходит», – сказал Пинчук.

Он допускает существование некоей «джентельменской договоренности», по которой ни Киев, ни Москва не трогают «особо уважаемых людей».

«Для того, чтобы не было этих двусмысленностей, было бы правильно, чтобы Совет безопасности заявил, что действия конкретных должностных лиц украинских спецслужб являются актом агрессии в отношении не Олега Царева, Захара Прилепина и всех остальных, а в отношении РФ, в связи с чем российским спецслужбам поставлена задача ликвидировать тех, кто организовал и исполнил эти преступления», – отметил Пинчук.

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