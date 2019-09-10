Питерские чинуши не допустили к спортивным соревнованиям команду из ДНР

10.09.2019, Донецк, Владимир Гладков

В Ленинградской области состоялись военно-спортивные игры молодых патриотов России «Вместе сильнее», приуроченные ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом.

Однако, несмотря на предварительные договоренности, к соревнованиям не была допущена команда из ДНР, которой даже не позволили развернуть свой флаг.

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Об этом сообщил на своей странице Вконтакте бывший командир батальона «Восток», экс-секретарь Совбеза ДНР Александр Ходаковский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Впервые сталкиваемся с ситуацией, когда команду из ДНР не допускают к соревнованиям только потому, что это команда из ДНР. Видимо, конъюнктура сейчас на та. Ну да ладно – зато парни посетили Питер и побывали на могиле Кутузова. Когда бы они ещё смогли совершить такой вояж?

Так что спасибо Герману Владимирову – он изо всех сил старался, чтобы наш флаг развевался на построении, но в этот раз не судьба: надзирающие органы были начеку.

По прибытии по месту проведения наших сразу предупредили, чтобы на построение они не выходили. Объяснения причин не последовало. Было предложено в качестве утешительного приза выступить за рамками соревнований, раз уж приехали, но мы от такой чести отказались. Было сложно в наших условиях снарядить команду и доставить её на место, поэтому запрет на участие был воспринят не очень…», – рассказал герой Донбасса.

Такое поведение местных чиновников вызвало возмущение в российских патриотических кругах.

«У меня вопрос, а вот комитет по молодежной политике Ленинградской области, он комитет по чьей молодежи? Украинской или американской?», – написал в своем LiveJournal уральский блогер и гражданский активист Сергей Колясников.

В сети также разошлась фотография главы данного комитета Алексея Орлова, которому в Telegram-канале «Охранитель» предложили присвоить титул «ссыкливый».

Военно-спортивные игры проходили 3 сентября на территории воинской части в поселке Агалатово Всеволжского района Ленинградской области.

Организатором выступал Комитет по молодежной политике Ленинградской области совместно с государственным бюджетным учреждением «Центр «Патриот».

Всего в мероприятии приняли участие 200 человек, как из местных районов, так и из Дагестана, 6-ой Краснознамённой армии, ОМОНа и спецназа «Тайфун».

Отметим, что сегодня, сборная ДНР приняла участие в ежегодном Всероссийском турнире по вольной борьбе среди юношей и девушек в Брянске, где Республику представили 17 спортсменов из Донецкого училища олимпийского резерва им. С. Бубки, школы высшего спортивного мастерства и Детско-юношеской спортивной школы города Тореза.

По итогам турнира спортсмены из ДНР завоевали три золотых, две серебряные и семь бронзовых медалей.