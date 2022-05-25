Пленение засевших в «Азовстали» нацистов только обнадёжило Украину – Стрелков

Новости Украины

В «Азовстали» всем украинским военным был подан пример того, что можно два месяца сидеть в осаде, а потом им ничего не будет.

Об этом в эфире своего видеоблога заявил экс-министр обороны ДНР Игорь Стрелков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мариуполь попал в окружение, после взятия Волновахи возможности его деблокирования у украинских военных не было, потому что всё-таки там российские войска поддерживал флот огневой мощью, потом авиация с нескольких направлений, ну и этот район был неудобен для действий украинских властей. И, по всей видимости, предполагаю, что украинский Генштаб и так не собирался его удерживать. То есть, собирался сражаться за этот район как можно дольше, но в целом на нём был поставлен крест с точки зрения удержания ещё до начала военной операции», – сказал Стрелков.

Он добавил, что после того, как «Азовсталь» была полностью блокирована, и нацистский гарнизон отказался сдаваться, он должен был быть уничтожен полностью.

«Не потому, что я такой кровожадный и жестокий, наоборот. Мой аргумент заключается в том, что в «Азовстали» всем украинским военным подан пример того, что можно два месяца сидеть в осаде, а потом вам ничего не будет. Максимум – попадёте в плен. Причём, попадут в плен самые отъявленные нацисты, каратели, мародёры и насильники, которые там и засели, из этого полка «Азов». Почему они надеются, что им ничего не будет? Во-первых, потому что уже снова не идёт речь в Кремле о полной демилитаризации и денацификации Украины. А это значит, что те, кто попадает в российский плен, получают хорошую надежду на то, что Украина сохранится, и рано или поздно их в полном составе обменяют на тех, кого Украина наловит. На пленных – не на пленных, на сторонников России – наловит на своей территории», – объяснил бывший командир.

Он подчеркнул, что данная схема работала с начала войны на Донбассе.

«Откровенные террористы, которые совершали теракты на территории РФ, военные и гражданские, ярые нацисты, УНА-УНСОвцы, которых задерживали на территории России – они все поголовно были обменяны. Поскольку «уважаемые партнёры» находили методы, находили фигуры, которые могли за них предъявить. Поэтому ни Калына, ни Волына, ни Редис в общем-то не опасались за свою жизнь и даже за свою дальнейшую карьеру, сдаваясь в плен», – заключил Стрелков.