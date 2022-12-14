По Херсонской администрации нанесён загадочный удар

14.12.2022  17:44 (Мск), Херсон
Вадим Москаленко.  
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Дзен, Происшествия, Херсон


В сети появились кадры удара по зданию администрации в занятом украинскими войсками Херсоне. Инцидент вызвал множество вопросов у наблюдателей – во-первых, зачем было наносить удар по пустующему строению? Во-вторых, фотографий «очевидцев» слишком много в условиях царящей на Украине цензуры.

Изначально в офисе Зеленского заявили об отсутствии жертв в результате удара. Однако представитель украинской прокуратуры Анастасия Весиловская заявила о 6 раненых и выбитых стеклах в близлежащих домах. В самой ОГА повреждены два этажа.

В сети появились кадры удара по зданию администрации в занятом украинскими войсками Херсоне. Инцидент...

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Военкор Роман Сапоньков, который выходил из Херсона вместе с российскими войсками, не видит целесообразности удара по пустующему зданию.

«Судя по кадрам внутри, здание было разграблено вплоть до выноса стульев и столов. Перед самым выходом мы были там, шуганули мародёров. Оттуда пёрли всё, что к полу не прибито. Наши, уходя, оставили всё, что было перед их приходом, включая оргтехнику. Сейчас зачем-то ударили по пустому зданию», – пишет Сапоньков.

Канал «Херсон.ру» обращает внимание, что в свободный доступ выкладывают подозрительно много фотографий последствий удара по Херсонской ОГА.

«Напомним, что на Украине под страхом длительного тюремного срока запрещены любые съемки военных объектов и последствий обстрелов. Отмечены неоднократные случаи уголовного преследования любителей военного «home видео». Редакция не исключает, что взрыв ОГА был провокацией со стороны ВСУ», – пишут авторы.

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