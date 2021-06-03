По стопам Куницына: В Севастополе под застройку снова отдали прибрежные земли

03.06.2021, Севастополь, Максим Карпенко

В Севастополе в микрорайоне Радиогорка снова продали землю на оползневом склоне пляжа «Толстяк». Это уже происходило в 2010-м году, когда губернатором был украинский политик Сергей Куницын. После этого землю вернули в собственность города решением суда в 2015-м году. Сейчас местные жители увидели на ней кадастровые колышки, передает корреспондент «ПолитНавигатора» со ссылкой на телеканал «Первый Севастопольский».

Местные жители же еще с момента воссоединения Крыма с Россией просят городскую власть оборудовать эту территорию под зону отдыха.

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«Семь лет обращаемся – дайте нам зону где-то детям погулять, на велосипедах (кататься). Никто, вот будто мы исчезли, вообще нас нет тут. Я уже сколько обращался, у меня пачка ответов – юристы шуруют», – заявил севастополец в интервью телевизионщикам.

«Весь берег, получается, будет закрыт. А куда нам ходить отдыхать, купаться. Это же тоже большой вопрос, и на это должны обратить внимание власть. Почему в 16-м году отказали людям в этих участках, а в 21-м уже разрешили?», – добавляет Ирина Чернобай.

Местные жители считают, что земля была передана в собственность незаконно и планируют обратиться в прокуратуру.

«Сложно представить, что без помощи клерков документы, которые признаны судом недействительными, вдруг появились вновь, некоторые под новыми номерами. То есть, здесь налицо факт, скорее всего, коррупции. Думаю, что правоохранительным органам придется дать оценку тем или иным действиям должностных лиц», – заявил Алексей Завгородний.