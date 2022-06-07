«Почему до сих пор не разбомбили Крымский мост?» – британский эксперт отчитал Зеленского

Украина в ответ на российские ракеты должна разбомбить «Нептунами» Крымский мост и деблокировать Чёрное море.

Об этом в эфире «Радио НВ» заявил британский политолог украинского происхождения Тарас Кузьо, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Почему этот мост (Крымский – ред.) до сих пор стоит? Почему? Почему Зеленский не говорит с Путиным так, как он говорит с нами? Мы должны сказать Путину: хорошо, вы будете по нам этими ракетами стрелять, а мы будем по вам. Каждая ракета будет бить по нам, мы будем по вам. Путин только так понимает, он ничего больше не понимает. Нужно понять, что он является мафиозным человеком, который не понимает никакой дипломатии, разговоры, вопросы мира.

Путин только поймёт, когда с ним будут разговаривать очень брутально и крепко. Он только так может понять. Но, я боюсь за то, что Украина тут слишком мягко и слабо относится к этому.

Сколько ракет, уже больше 2,5 тысяч ракет Россия выпустила по нам. А сколько Украина выстрелила ракет по России? Две-три?» – возмущался Кузьо.