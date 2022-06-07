«Почему до сих пор не разбомбили Крымский мост?» – британский эксперт отчитал Зеленского

07.06.2022  20:32 (Мск), Киев
Вадим Москаленко.  
Просмотров:
 
Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Диверсии, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина
Новости Украины

Украина в ответ на российские ракеты должна разбомбить «Нептунами» Крымский мост и деблокировать Чёрное море.

Об этом в эфире «Радио НВ» заявил британский политолог украинского происхождения Тарас Кузьо, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Украина в ответ на российские ракеты должна разбомбить «Нептунами» Крымский мост и деблокировать Чёрное...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости.


«Почему этот мост (Крымский – ред.) до сих пор стоит? Почему? Почему Зеленский не говорит с Путиным так, как он говорит с нами? Мы должны сказать Путину: хорошо, вы будете по нам этими ракетами стрелять, а мы будем по вам. Каждая ракета будет бить по нам, мы будем по вам. Путин только так понимает, он ничего больше не понимает. Нужно понять, что он является мафиозным человеком, который не понимает никакой дипломатии, разговоры, вопросы мира.

Путин только поймёт, когда с ним будут разговаривать очень брутально и крепко. Он только так может понять. Но, я боюсь за то, что Украина тут слишком мягко и слабо относится к этому.

Сколько ракет, уже больше 2,5 тысяч ракет Россия выпустила по нам. А сколько Украина выстрелила ракет по России? Две-три?» – возмущался Кузьо.

«Возможно вопрос в том, что у Украины нет такого оружия, чтобы наносить такие удары в ответ в таком количестве?», – предположила ведущая.

«Ну, не в таком количестве, но больше 2-х, 3-х, которые уже сделала! У Украины есть свой «Нептун» и есть западные. И Украина имеет международное право это сделать, потому что Россия блокирует экспорт зерна, Украина имеет право это деблокировать Чёрное море!», – кричал русофоб.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Июнь 2022
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Май    
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    27282930  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть